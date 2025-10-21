내수부진 中, 3분기 성장률 4.8% ‘연중최저’

중국의 3분기(7∼9월) 국내총생산(GDP) 성장률이 올 들어 처음 5% 아래로 떨어졌다. 미중 무역 전쟁 속에서도 수출은 상대적으로 양호했지만 부동산 침체와 국내 소비 부진이 계속되고 있고, 성장률은 2개 분기 연속 떨어져 중국 경제에 어려움이 커지고 있다는 분석이 나온다.
중국 국가통계국은 20일 중국의 3분기 GDP가 전년 동기 대비 4.8% 상승했다고 밝혔다. 블룸버그통신이 집계한 전망치(4.7%)보다 높았지만, 지난해 3분기(4.6%) 이후 1년 만에 다시 5% 밑으로 떨어진 것이다. 또 올해 중국의 성장률은 1분기 5.4%, 2분기 5.2%로 하락하는 추세다. 다만 올해 1∼3분기 합계 성장률은 5.2%로 중국이 제시한 연간 성장률 목표치인 5.0% 안팎을 충족했다.
국가통계국에 따르면 부동산과 고정자산 투자 부문에서 하락세가 두드러졌다. 올해 1∼9월 부동산 개발 투자는 작년 동기 대비 13.9% 하락했고, 같은 기간 고정자산투자는 0.5% 감소해 2020년 이후 가장 저조했다. 또 9월 소매 판매 증가율은 지난해 11월 이후 가장 낮은 3.0%에 그쳤다.
중국은 이날 중국공산당 제20기 중앙위원회 제4차 전체회의(4중전회)를 개최했다. 중국 지도부는 23일까지 제15차 5개년 계획(2026∼2030년) 등 향후 중국의 경제 정책 방향에 대한 논의를 진행할 예정이다. 이에 따라 4중전회를 계기로 대대적인 내수 부양책이 마련될 수 있다는 전망도 나온다. 리창(李强) 총리도 4중전회를 앞둔 14일 “내수 확대를 위해 소비 촉진책을 총괄적으로 마련해야 한다”고 밝혔다.
다만 미국과의 무역 갈등 및 패권 경쟁이 심화되는 상황에서 미국을 견제하기 위해 국내 소비보다는 인공지능(AI) 등 첨단 산업 투자 방안 마련에 더욱 주력할 것이란 관측도 제기된다.
