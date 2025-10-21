트럼프, 젤렌스키에 지도 던지고 욕설… “당신 지고 있어, 합의 안하면 파멸” 압박

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일 워싱턴 백악관에서 열린 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 비공개 정상회담 내내 욕설을 하며 러시아에 일방적으로 유리한 종전 조건을 수용하라고 압박했다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다. 특히 이 과정에서 트럼프 대통령이 우크라이나 전쟁의 전선 지도를 집어 던지는 등 격앙된 모습을 보였다고 전했다.
FT에 따르면 트럼프 대통령은 이번 전쟁의 최대 격전지인 우크라이나 동부 도네츠크주와 루한스크주를 러시아에 완전히 양보하라고 주장했다. 그러면서 그는 “이 전선 지도, 이제 지겹다”며 “이 빨간 선은 뭐지? 난 여기가 어딘지도 모른다”면서 지도를 던지며 우크라이나 측을 위협했다.
블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 도네츠크주와 루한스크주를 합한 돈바스 지역이 줄곧 러시아 영토라는 주장을 거듭하고 있다. 트럼프 대통령의 이날 발언 또한 푸틴 대통령의 주장을 그대로 반복한 것으로 풀이된다. 트럼프 대통령은 19일에도 “우크라이나와 러시아가 현재 전선에서 전투를 중단하고 협상에 들어가야 한다”고 주장했다. 역시 우크라이나 측에 불리한 조건이다.
최근 우크라이나 안팎에서 미국이 우크라이나에 토마호크 순항 미사일을 제공할 수 있다는 관측이 나왔다. 토마호크는 러시아 본토 타격이 가능해 우크라이나군의 공격력을 강화하는 데 크게 기여할 수 있다. 하지만 트럼프 대통령이 17일 회담에서 이를 보류했다. 이에 러시아의 입김이 영향을 미쳤을 것이란 분석이 나온다.
FT는 고성과 언쟁이 오간 이번 회담을 두고 올 2월 백악관에서 트럼프 대통령과 J D 밴스 부통령이 젤렌스키 대통령을 일방적으로 몰아붙였던 모습을 떠올리게 한다고 논평했다. 당시 트럼프 대통령과 밴스 부통령은 “미국의 지원에 감사하라”며 젤렌스키 대통령을 노골적으로 홀대했다.
한편, 20일 트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령에게 돈바스 지역을 러시아에 넘기도록 압박했다는 주장을 부인했다. 젤렌스키 대통령도 트럼프가 이를 강력하게 주장하는 말을 하지 않았다고 두둔했다.
