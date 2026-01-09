트럼프 “국제법 필요 없어…날 막을 수 있는건 내 도덕성 뿐”

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지 시간) ‘앙숙’ 뉴욕타임스(NYT)와 백악관 집무실 오벌오피스에서 장장 2시간에 걸쳐 파격적인 인터뷰를 가졌다. ‘결단의 책상’을 사이에 두고 트럼프 대통령 주위를 NYT의 정치, 외교안보 분야 베테랑 기자 네 명이 둘러앉아 날선 질문을 쏟아낸 것. 인터뷰 중간에 구스타보 페트로 콜롬비아 대통령의 전화가 걸려와 기자들이 실시간으로 정상 간 통화를 듣는 이례적인 상황도 벌어졌다.
앞서 지난해 9월 트럼프 대통령은 NYT가 자신을 부당하게 비판했다는 이유로 150억 달러(약 21조 원) 규모의 소송을 제기했다. 하지만 최근 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출 작전 성공으로 자신감이 커지면서 자신을 줄기차게 비판해 온 주류 진보 언론에도 성과를 과시하려 한 게 아니냐는 분석이 나온다. 트럼프 대통령은 2016년 미 대선 때도 NYT를 “망해가는 회사”라고 비난하다가 그해 당선인 신분으로 NYT 본사를 방문해 “NYT는 미국의 보석이자 세계의 보석”이라고 추켜세운 바 있다.
● “국제법 위에 나 자신의 도덕성”
트럼프 대통령은 이날 ‘미국 우선주의’ 외교에 대해 강한 자신감을 드러냈다. 그는 ‘당신의 세계적 영향력에 제한이 있느냐’는 질문에 “나를 막을 수 있는 건 나 자신의 도덕성(my own morality)뿐”이라고 했다. 이어 “국제법은 필요 없다. 난 사람들을 해치려는 게 아니다”라며 “(국제법을 준수해야겠지만) 국제법에 대한 정의는 당신의 생각에 달려 있다”고 말했다. 미국의 자국 중심주의 외교 행보가 더 이상 국제법 원칙에 얽매이지 않을 것임을 선포한 것이다.
최근 마두로 축출 후 미국이 베네수엘라를 통치할 거라고 밝힌 것과 관련해 그 기간이 얼마나 되겠냐는 질문에는 “(1년보다) 훨씬 더 오래 걸릴 거라고 생각한다”고 답했다. 유럽과 갈등을 벌이고 있는 그린란드 영토 점령 발언에 대해선 “소유권이 매우 중요하다”고 밝혔다. 그는 “성공을 위해서는 심리적으로 소유가 필요하다”며 “소유권은 임대나 조약으로는 얻을 수 없는 무언가를 준다”고 했다.
중국의 대만 침공 가능성에 대해선 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 결정할 일이라며 방기하는 듯한 태도를 보였다. 그는 “시진핑은 대만이 중국의 일부라고 여기며, (대만 침공에 대해) 무엇을 할지는 그가 결정할 일(that‘s up to him)”이라고 했다. 이어 “대통령이 바뀐 뒤에는 그럴(대만을 침공할) 수도 있지만 내가 대통령으로 있는 동안에는 그러지 않을 것”이라고 자신했다.
이날 트럼프 대통령은 인터뷰 도중 스피커폰으로 걸려온 페트로 콜롬비아 대통령의 전화를 비보도 전제로 기자들이 들을 수 있도록 했다. NYT는 “트럼프 대통령은 세계 최강의 군사력을 등에 업은 세계 지도자의 모습을 보여주고 싶어했다”고 전했다.
● ‘콜라버튼’ 누르고, 레이저포인터로 그림 설명
트럼프 대통령은 전날 미네소타주 미니애폴리스에서 벌어진 미 이민세관단속국(ICE) 요원의 백인 여성 사살 사건과 관련해 기자와 설전을 벌이기도 했다. 그는 이날 보좌관을 불러 컴퓨터로 사건 현장 영상을 틀게 한 뒤 “그녀가 요원을 차로 치며 끔찍하게 행동했다”고 주장했다. 이어 미네소타에 거주 중인 소말리아계 미국인들의 시민권을 박탈하는 조치를 검토 중이라고 했다.
한편, 이날 트럼프 대통령은 기자들에게 직접 백악관 곳곳을 안내하며 친절한 모습을 보였다고 NYT가 전했다. 집무실 책상 위 ‘콜라 버튼’을 눌러 물과 콜라를 가져오게 하고, 레이저 포인터로 백악관 내 수백년 된 그림들을 일일이 가리키며 소개했다고 한다. 또 연회장 미니어처를 가져와 진행 중인 백악관 리모델링에 대해서도 상세히 설명했다.
트럼프 대통령은 인터뷰를 마치며 “케이티, 난 오늘 두 시간 정도 걸렸지만 9시간도 인터뷰를 할 수 있다”고 했다. 지난해 11월 자신의 노화 징후를 보도한 백악관 출입기자(케이티 로저스)를 호명해 뼈있는 농담을 건넨 것. 당시 트럼프 대통령은 케이티 로저스를 “삼류 기자”라며 인신 공격성 비판을 가했다. 트럼프 대통령은 올 6월 만 80세가 된다.
