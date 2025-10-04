트럼프 “하마스, 평화 준비된 듯…이스라엘은 폭격 중단해야”

도널드 트럼프 미국 대통령은 3일(현지시간) 팔레스타인 무장정파 하마스가 인질 전원 석방을 약속하면서 이스라엘에 가자지구 폭격 중단을 촉구했다.
트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)인 트루스소셜에 “하마스가 방금 발표한 성명에 따르면 나는 그들이 지속적인 평화를 위한 준비가 돼 있다”고 전했다. 그러면서 “이스라엘은 가자지구 폭격을 즉시 중단해야 한다”고 요구했다. “그래야만 인질들을 안전하고 신속하게 구출할 수 있다!”고 덧붙였다.
그는 “이미 세부 사항을 논의 중”이라며 “이는 가자지구뿐아니라 중동에서 오랫동안 원했던 평화에 관한 것”이라고 밝혔다.
트럼프 대통령의 이러한 언급은 자신의 ‘평화구상’에 대한 하마스의 답변을 일단 긍정적으로 평가한 것으로 풀이된다. 앞서 하마스는 남아있는 인질을 전원 석방하고, 가자지구에서의 권력을 포기하겠다고 밝히는 등 트럼프 대통령의 구상 일부를 수용한다고 밝혔다.
다만, 트럼프 대통령 구상 가운데 다른 부분에 대해서는 “통합된 국가적 입장이 필요하며, 관련 국제법과 결의에 기반해 논의돼야 한다”며 추가 협의가 필요하다고 했다. 아울러 하마스의 한 관계자는 이스라엘의 가자지구 점령이 끝나기 전에는 무장해제를 하지 않을 것이라고 밝혔다.
앞거 트럼프 대통령은 지난달 29일 워싱턴 백악관에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 회담을 가진 뒤 공동 기자회견을 통해 가자지구 종전 및 전후 구상을 발표했다. 총 20개 항으로 구성된 이번 계획에는 양측이 동의하면 전쟁이 즉시 종결되며, 하마스와 이스라엘은 인질 및 수감자들을 석방한다는 내용이 담겼다.
트럼프 대통령은 이 같은 평화구상에 대한 하마스의 입장을 미국 동부 시간 기준 5일 오후 6시까지 요구했고 하마스는 트럼프 대통령 평화구상 제안 후 몇 시간만에 답을 해왔다.
트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 이같이 밝히면서 “만약 합의에 이를 마지막 기회를 놓치면, 이제껏 누구도 보지 못한 지옥이 하마스 앞에 펼쳐질 것”이라고 경고했다
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0