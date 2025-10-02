동아일보

집이 통째로 무너져 바다에 풍덩…美 허리케인 위력(영상)

허리케인 여파로 미국 노스캐롤라이나 해안가 주택들이 바닷속으로 무너져 들어가는 장면이 포착됐다.

미국 ‘폭스 웨더’ 등에 따르면 9월 30일(현지시간) 노스캐롤라이나 아우터뱅크스 벅스턴 지역에서 빈집 6채가 잇따라 무너지면서 대서양으로 빠져 들어갔다. 이 가운데 5채는 불과 45분 사이에 무너져 내린 것으로 전해졌다.

주민 헌터 힉스는 현지 상황에 대해 “폭탄이 터지는 소리 같았다. 창문이 깨지고 기둥이 부러지면서 집이 그대로 바다로 떠내려갔다. 지금 상황은 꽤 심각하다”고 전했다.

힉스는 “불과 한 달 전까지만 해도 일부 집들은 렌트로 손님을 받고 있었는데 허리케인으로 대피해야 했다. 정말 속상하다”고 덧붙였다.

사진작가 제니 쿤츠는 “모든 집이 두들겨 맞고 있다. 피해 규모를 가늠할 수 없을 정도다. 잔해가 해안가를 뒤덮어 어떤 집이 무너진 것인지조차 구분하기 힘들다”고 말했다.

그러면서 “아직 간신히 버티는 집들도 기둥이 무너져 가고 있어, 이번 주 안에 더 많은 집들이 무너질 것”이라고 우려했다.

대서양 해상에 발생한 허리케인 ‘이멜다’와 ‘움베르토’는 미 동부 해안을 직접 덮치지는 않았지만 이번 주 내내 강한 파도가 칠 것으로 예상되면서 오크라코크섬 등지에는 해안 범람 경보가 내려졌다.

국립기상청은 최대 90cm 높이의 바닷물이 육지로 밀려들며 주택·상가·기반 시설에 피해가 우려된다고 경고했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
