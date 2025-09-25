“홍대 일대 화장실 공짜로”…대만 SNS ‘비번 리스트’ 공유 논란

대만 현지 소셜네트워크서비스(SNS)에 한국 홍대 일대 상점 화장실 비밀번호 리스트가 공개돼 논란이 되고 있다.
21일 대만 ‘TVBS’에 따르면 한 대만 누리꾼이 서울 홍대 일대 화장실 비밀번호 리스트를 정리해 공유했다. 해당 게시물은 1만 5000개 이상의 ‘좋아요’를 받으며 화제가 됐다.
현지 누리꾼들 사이에서도 이 리스트를 두고 갑론을박이 벌어졌다. “편리하고 실용적인 여행 정보”라며 저장해두겠다는 사람이 있는 반면 “이러면 한국인들이 ‘중국어를 쓰는 관광객들은 똑같이 무례하다’고 생각할 수 있다”며 자성을 촉구하는 목소리도 나왔다.
‘TVBS’는 한 여행 전문가의 말을 인용해 “특히 유럽과 미국에서는 환경 보호와 혼잡 통제를 위해 화장실에 비밀번호를 설정하는 것이 일반적”이라며 “일부 매장은 영수증에 비밀번호를 인쇄하기도 한다”라고 설명했다.
이어 “무단으로 공유된 비밀번호를 사용하면 한국에서 대만 관광객에 대한 나쁜 인상을 남길 수 있다. 급할 경우 매장에서 구매를 하거나, 구매하지 않더라도 직원에게 문의하면 화장실 사용을 허락해 주는 경우도 많다. 지도에서 ‘개방화장실’을 검색해 찾을 수도 있다”고 조언했다．
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0