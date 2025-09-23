WEF의장, 李대통령에 “한국을 아태지역 AI 수도로”

이재명 대통령은 22일(현지 시간) 3박5일간 방미 첫 일정으로 세계경제포럼(WEF) 의장이자 세계 최대 자산운용사 블랙록 회장인 래리 핑크를 접견했다.
하정우 대통령 AI(인공지능)미래기획수석비서관은 이날 뉴욕에서 브리핑을 갖고 한국 정부와 블랙록은 AI·재생에너지 분야 협력 업무협약(MOU)를 체결하고 한국을 아시아태평양 지역 AI·에너지 분야 글로벌 허브로 성장시키는 데 힘을 모으기로 했다고 밝혔다. 블랙록과 체결한 MOU는 국내 AI 및 재생에너지 인프라에 대한 협력, 한국 내 아시아 태평양 AI 허브 구축, 글로벌 협력 구조 등 3가지다.
하 수석은 “인공지능, 에너지 전환, 인구 변화라는 큰 주제를 논의했다”며 “동시에 한국과 글로벌 투자사간 전략적 협력을 위한 공감대를 확인하는 자리였다”고 말했다.
핑크 회장은 “AI와 탈탄소 전환은 반드시 함께 진행되는 것이 중요하다. 이는 전 세계가 함께 가야 할 문제”라며 “한국이 아시아의 AI 수도가 될 수 있도록 글로벌 자본을 연계해 적극 협력하겠다”고 밝혔다고 하 수석은 전했다.
이 대통령은 이에 “한국의 아시아태평양 AI 수도 실현을 위해 협력할 수 있게 된 점을 환영하며 긴밀하고 지속적 논의를 통해 이번 협력관계를 실질적 협력 성과로 이어지게끔 하자”고 화답했다. 이 대통령은 핑크 회장에게 조만간 한국을 방문해달라고 초청했다.
하 수석은 “핑크 회장이 한국을 아시아태평양 지역 AI 수도로 만들겠다고 발언한 것은 매우 큰 의미가 있다”고 말했다.
