“세계 어디에도 한국인 대체인력 없어…반드시 돌아와야”

미국 조지아주 현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장(HL-GA)의 한국인 근로자 구금 사태와 관련해 트립 톨리슨 조지아주 서배너 경제개발청장이 17일(현지 시간) “세계 어디에도 이들을 대체할 수 있는 인력은 없다”며 이같이 밝혔다. 이번 사태 여파로 한국인 근로자들이 건설 현장을 떠났지만, 지역사회를 중심으로 조속히 이들을 미국으로 불러들여야 한다는 목소리가 커지고 있는 것. 앞서 16일 집권여당인 공화당 소속 브라이언 켐프 조지아 주지사도 미국 비자제도의 ‘전면 재검토’ 필요성을 제기하며 이번 사태로 인한 투자 위축 가능성을 우려했다.
● “세계 어디에도 韓근로자 대체 인력 없어”
톨리슨 청장은 이날 지역매체인 ‘서배너 모닝 뉴스’에 “여기에는 배터리 장비를 설치하는 정교하고 재능 있는 한국인 전문가들이 있다”며 “현대차에서 근무하는 한국인들만 장비를 설치 가능하고, 배터리셀 등 기술을 교육할 수 있다”고 말했다. 이어 “이 독자적 기술은 특정 인력만 설치할 수 있고, 세계 어디에도 이를 대신할 수 있는 인력은 없다”며 “우리는 한국에 의존하고 있다”고 강조했다.
그는 이번 사태로 느끼는 좌절감도 토로했다. 서배나 경제개발청(SEDA)은 서배나 지역의 외국기업 투자 등을 촉진하기 위해 1925년 설립된 공공기관이다. 현대차 공장 단속 당시 테네시주 내슈빌에 있었다는 톨리슨 청장은 수색이 진행될 거란 사실조차 알지 못했고, 체포 작전 규모에 충격을 받았다고 했다. 이어 팻 윌슨 조지아주 경제개발부 장관, 현대차 경영진과 지난주 미시간주 디트로이트에서 만난 사실을 거론하며 “(한국인 근로자들) 복귀 방안에 대해 많은 논의가 오갔다”고 밝혔다. 현대차 경영진에 적극적인 지원 의사를 전달했고, 공장 건설 프로젝트가 계속 추진될 것임을 알려줬다고 덧붙였다.
앞서 16일 켐프 조지아 주지사는 “이 사건은 현대 만의 문제가 아니다. 전국의 많은 기업이 똑같은 문제를 겪어왔다”며 이번 사태 후 처음 입장을 표명했다. 그는 많은 외국 기업들이 이 사태를 지켜봤다면서 같은 일이 재발하지 않도록 비자 문제부터 해결할 필요가 있다고 했다.
● “美 이민정책-제조업 일자리 확대 목표 상충”
미 의회조사국(CRS)은 12일 공개한 보고서에서 “4일 조지아주 현대 제조공장에서 진행된 이민 단속 작전으로 인해 (한미) 양자 관계에 대한 한국의 우려가 제기됐다”고 밝혔다. 한미 정상회담 후 양국의 주요한 ‘도전 과제’ 중 하나로 구금 사태를 지목한 것. CRS는 이번 사태를 계기로 “미국의 이민정책이 외국 투자에 의한 미 제조업 일자리 확대란 미국의 목표와 상충될 수 있다는 의문을 제기했다”고 했다. 트럼프 행정부의 핵심 정책 기조인 ‘불법 이민 단속’과 ‘제조업 재건’이라는 모순된 목표가 이번 논란을 자초했다는 지적으로 해석된다.
미 주요 언론들도 이번 사태에 주목하고 있다. 블룸버그통신은 이날 “지난 몇 주 동안 한국인들은 충격과 불신, 배신감, 도저히 용납할 수 없는 현실에 직면하는 감정의 롤러코스터를 겪었다”고 전했다. 이어 “이번 사태로 직접 피해를 본 건 일부 한국인이지만 한국 사회 전체가 배신감을 느꼈다”며 “한국은 물론 다른 국가와 기업들도 ‘미국이 동맹을 어떻게 대하는지’를 두고 같은 결론을 내릴 가능성이 높다”고 지적했다.
댓글 0