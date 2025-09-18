조현 “APEC 계기로 한중관계 발전” 왕이 “무역교류 늘려야”

李정부 첫 한중외교장관 회담
한반도 비핵화-서해 구조물 등 논의… 왕이 “국제질서 공정방향 발전 원해”
트럼프 방한 공개 언급 조셉 윤… “한미동맹, 새 위협에 맞춰 변해야”
다음 달 30일, 11월 1일 양일간 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 모두 참석할 가능성이 커지고 있다.
조현 외교부 장관은 17일 오후 5시 반부터 8시 반까지 약 3시간 동안 중국 베이징에서 왕이(王毅) 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장과 이재명 출범 후 첫 한중 외교장관 회담을 가졌다. 조 장관은 이날 회담 뒤 특파원 간담회에서 “시 주석이 APEC 정상회담에 참석할 것으로 확신한다. 왕 부장도 10월 중 방한하는 것을 추진하기로 했다”고 밝혔다.
두 정상이 회동할 경우 트럼프 2기 행정부 출범 후 이어지고 있는 미국과 중국의 ‘무역 전쟁’이 일단락되는 계기로 작용할 가능성이 크다. 두 나라는 16, 17일 양일간 스페인 마드리드에서 제4차 고위급 무역 협상을 개최했다. 11월 10일 종료되는 양국의 관세 유예 시점에 앞서 큰 틀에서 합의안을 도출한 뒤, 트럼프 대통령과 시 주석이 직접 담판을 지을 것이란 관측도 제기된다.
● 조현 “한반도 비핵화, 서해 구조물 등도 논의”
특히 조 장관은 이날 간담회에서 왕 부장과 “중국과의 관계를 전략적 협력 동반자 관계로 발전시키고 동북아시아에서 평화 번영을 이루기 위해 양국 협력이 중요하다는 점을 논의했다”고 밝혔다. 또 “APEC 정상회의가 한중관계 발전이 더 밀접해지는 계기가 되기를 바란다”고 했다.
한반도 비핵화에 대한 이야기도 나눴다고 전했다. 조 장관은 “왕 부장이 ‘중국의 한반도 정책은 변함이 없다’고 강조했다”고 덧붙였다. 양국은 한중 자유무역협정(FTA) 2단계 협상과 중국에 진출한 한국 기업들의 애로 사항 등에 관해서도 논의를 진행했다. 또 중국의 서해 구조물에 관한 문제 제기도 이뤄졌다. 이와 관련해 조 장관은 “중국 측이 비교적 성실히 답변했으며 필요한 협의를 계속하겠다”고 했다. 그는 지난달 미국 워싱턴포스트(WP) 인터뷰에서도 “중국이 이웃 국가에 문제가 되고 있다”며 서해 구조물에 대한 불편한 심기를 비쳤다.
왕 부장은 이날 회담 전 모두 발언에서 “중국과 한국은 중요한 무역 파트너로 교류를 늘릴 필요가 있다”며 “양측이 서로를 이해하고 오해를 피하며 신뢰와 협력을 심화하는 데 도움이 될 것”이라고 밝혔다. 또 “이재명 대통령이 취임 뒤 시 주석과의 통화에서 양국의 전략적 협력 동반자 관계를 한 단계 발전시키자는 공감대에 도달했다”고 했다.
왕 부장은 이날 한국과 중국은 경제 세계화의 수혜자라고 강조했다. 그는 “일방적 강압이 만연한 상황에서 두 나라가 공동으로 무역 보호주의에 반대하고 국제 자유 무역 체제를 수호해야 한다”며 관세 전쟁을 펼치는 미국을 비판했다. 또 “국제질서를 더욱 공정하고 합리적인 방향으로 발전시키길 원한다”고 말했다.
● 조셉 윤 “한미동맹, 새 위협에 맞춰 변화해야”
한편 조셉 윤 주한 미국대사대리는 17일 APEC 기간에 이 대통령과 트럼프 대통령의 만남 계획을 언급하면서 “한미동맹은 한반도뿐만 아니라 전 세계의 평화와 번영, 안보를 증진한다는 강력한 공동의 의지를 갖고 있다”고 강조했다.
윤 대사대리는 이날 ‘한미동맹 콘퍼런스’ 기조연설에서 “한미동맹은 톱 리더십부터 아래까지 어느 때보다 강력하다”고 강조한 뒤 한미 간 최대 안보 현안인 ‘동맹 현대화’를 화제에 올렸다. 그는 “한미동맹은 이제 새로운 위협, 새 현실에 맞춰 적응해 변화해야 한다”며 “우리는 역내를 살펴봐야 한다. 동남아시아뿐만 아니라 전 세계를 살펴야 한다”고 말했다.
그는 “조선업, 제조업, 에너지 공급망 측면에서 정말 많은 발전이 있다. 트럼프 대통령은 조선업에서 한미 협력을 추진한다는 의지를 밝혔다”고 말했다.
최근 한일 관계, 한미일 3국 관계가 발전하고 있다며 “한일 관계 개선에 대한 미국 정부의 기여와 역할을 기쁘게 생각한다”고도 했다. 이달 초 북한과 중국, 러시아 등 세 정상이 중국 전승절 행사에 참석해 연대를 과시한 상황을 염두에 두고 한미일 3각 연대를 재확인하려는 발언으로 풀이된다.
