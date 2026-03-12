“약자만 노린다” 아이 얼굴을 가방으로 퍽…이번엔 ‘짐빵’

일본 나고야를 여행하던 한국인 가족이 현지 여성에게 고의로 몸을 부딪치는 피해를 당했다고 밝혔다. 최근 일본서 유사한 피해가 잇따르고 있어 주의가 요구된다.
일본을 방문한 A 씨는 10일 소셜미디어에 “나고야 여행 때 나도 당했고, 우리 아기도 당했던 어깨빵, 짐빵”이라며 영상을 공개했다.
A 씨는 “일정을 끝내고 편의점에서 영상을 찍고 있었는데 한 일본 여성이 나를 먼저 치고, 앞에 있던 딸도 가방으로 밀치고 지나갔다”고 설명했다.
영상에는 문제의 여성이 갑자기 방향을 틀어 가방으로 아이의 머리를 치고 지나가는 모습이 담겨있다.
A 씨는 “내가 당한 건 참을 수 있었는데 우리 딸이 당한 건 못 참아서 쫓아가서 화를 냈다”며 “상대는 사과도 없이 자기가 피해자인 척 갑자기 영상을 찍더라”고 토로했다.
하지만 가족들과 함께 있는 상황이었고 외국이었기에 또다른 해코지가 따를까봐 자리를 피했다고 한다.
그는 “나쁜 한 사람 때문에 일본 전체를 욕하면 안 된다”면서도 이같은 사회적 문제에 대해 우려를 표했다.
최근 일본에서는 공공장소에서 보행자에게 일부러 몸을 부딪치는 이른바 ‘부츠카리(고의 충돌)’ 행위가 사회 문제로 부상하고 있다.
SNS에는 인파가 많은 일본 거리에서 외국인 관광객이 부츠카리를 당한 영상이 잇따라 올라오고 있다. 가해자들은 주로 몸이 약한 어린이, 노인, 여성을 상대로 범행을 벌이는 것으로 알려졌다.
앞서 지난달 24일에는 도쿄 시부야를 방문한 대만 관광객이 횡단보도를 건너다가 부츠카리를 당했다고 밝혔다. 그는 횡단보도를 건너던 딸을 일본 여성이 강하게 밀쳐 쓰러트렸다며 영상을 공개한 바 있다.
박태근 기자 ptk@donga.com
