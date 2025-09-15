트럼프 “미중 무역협상 매우 잘돼…시진핑과 19일 통화”

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국과 중국의 무역 협상이 “매우 잘 됐다”며 19일 시진핑 중국 국가주석과 통과할 예정이라고 15일 밝혔다.
이날 트럼프 대통령은 자신의 소셜네트워크서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 14, 15일(현지시간) 스페인에서 열린 미중 무역협상에 대해 “매우 잘 됐다(gone VERY WELL!)”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 양국의 협상이 “곧 결론 날 것”이라며 “우리 나라의 젊은이들이 매우 구해내고 싶어 했던 ‘특정’ 회사에 대해서도 합의에 도달했다”고 밝혔다. 이는 중국계 동영상 플랫폼 틱톡의 미국내 사업권 매각을 뜻하는 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 이로 인해 미국 젊은층이 “매우 기뻐할 것”이라고 했다.
트럼프 대통령은 “시 주석과 금요일(19일)에 대화(통화)할 것”이라며 “(미중) 관계는 여전히 매우 강력하다”고 했다.
이은택 기자 nabi@donga.com
