혼돈의 네팔 “의회 해산-조기 총선”… 반정부시위 최소 72명 사망

새 총리에 70대 前여성대법원장
반부패 운동가… 시위대 지지 얻어
‘속옷차림 매맞는 장관’ 동영상 확산
약탈-방화 등 폭력사태 후유증 심각
최근 대규모 반(反)정부 시위가 벌어져 최소 72명이 사망한 네팔이 의회를 해산하고 내년 3월 조기 총선을 실시하기로 했다. 시위 확산의 책임을 지고 사임한 KP 샤르마 올리 총리 후임으로는 전직 여성 대법원장인 수실라 카르키(73)가 임명됐다. 이번 반정부 시위는 정부의 소셜미디어 차단 조치로 촉발됐지만, 오랜 기간 누적된 경제난과 고위층의 부정부패가 핵심 원인이었다는 분석이 힘을 얻고 있다. 또 10, 20대 청년들이 주축이 돼 ‘Z세대의 시위’로 불린다.
의회 해산 조치 등으로 민심은 일단 수습됐지만, 네팔 주요 정당들이 “의회 해산은 위헌”이라고 반발하며 대법원 상고 결정을 촉구하는 등 정치적 긴장은 여전하다. 속옷 차림으로 시위대에게 구타당하는 네팔 재무장관의 영상이 온라인에 확산되는 등 폭력 사태 후유증도 이어지고 있다.
● 네팔, 의회 해산 후 내년 조기 총선 실시하기로
13일 로이터통신 등에 따르면 람 찬드라 푸델 네팔 대통령은 12일 의회를 해산하고 내년 3월 5일 조기 총선을 실시하겠다는 성명을 발표했다. 또 9일 사임한 올리 총리의 후임으로 시위대가 지지하는 카르키 전 대법원장을 임명했다. 이에 따라 카르키 신임 총리는 내년 총선 전까지 6개월간 임시 정부를 이끌게 됐다. 조만간 신임 장관을 임명하는 등 조각에 착수할 예정이다. 네팔은 의원내각제 국가로 총리가 실권을 갖고, 대통령은 의전상 국가원수직을 수행한다.
시위 지도자들은 지난 이틀간 푸델 대통령과의 협상에서 카르키 총리 임명을 요구한 것으로 전해졌다. 네팔 총리에 여성이 임명된 건 처음이다. 반부패 운동가인 카르키 총리는 2016년 대법원장에 임명된 뒤 권력자 부패 사건에서 강단 있는 판결을 내려 인기를 얻었다. 미국 ABC방송에 따르면 카르키 총리는 14일 첫 정부 회의를 갖고 나라 재건을 위한 평화와 단결을 촉구했다. 그는 사망한 시위대 유족들에게 각각 100만 루피(약 986만 원)의 금전적 보상을 지급하겠다고도 약속했다.
8일 시작된 시위는 정부가 5일 허위 정보 확산 방지를 이유로 유튜브, 페이스북, X 등 26개 소셜미디어 접속을 차단하면서 시작됐다. 시위대는 “정부가 온라인에서 벌어지는 반부패 운동을 억압하려 한다”고 반발하며 거리로 나섰다. 정부 부패, 무능, 경제 불안 등에 불만을 가진 젊은 층이 대거 가담하면서 시위는 수도 카트만두를 비롯해 남동부 비라트나가르, 서부 포카라 등으로 확산됐다. 시위가 폭력 사태로 번지자 네팔 당국은 통행금지령을 내리고 군 병력을 투입했다. 이 과정에서 시위대와 경찰, 탈옥한 수감자 등 최소 72명이 숨졌다. 1300명이 넘게 다쳤으며 이 중 191명이 현재 병원에서 치료를 받고 있다.
● 시위대, 주요 각료 폭행 영상 확산
뉴욕타임스(NYT)는 “시위는 수습됐지만 후유증이 크게 남았다”고 진단했다. 시위대가 전국에서 수천 채의 건물을 불태우고 약탈하면서 카트만두에서만 수십억 달러 상당의 피해가 발생한 것으로 집계됐다. 또 의회를 비롯한 많은 공공기관 건물들이 불에 타 정부 운영에 필요한 문서나 물품 등도 당장 구할 수 없는 상태다.
고위 당국자들이 시위대에게 폭행당하는 모습이 온라인에 퍼지면서 불안도 커지고 있다. 특히 비슈누 프라사드 파우델 부총리 겸 재무장관으로 추정되는 남성이 속옷만 입은 채 시위대에게 끌려다니는 영상이 소셜미디어에 확산되고 있다. 다른 영상에선 아르주 라나 데우바 외교장관으로 추정되는 인물이 시위대에게 집단 구타를 당하는 장면이 담겼다.
정치권에서는 긴장도 이어지고 있다. 카르키 총리가 임명된 지 하루 만인 13일 네팔 주요 정당들은 공동성명을 내고 “임시 정부는 위헌적인 의회 해산 결정을 철회하라”고 촉구했다. 네팔공산당(CPN-UML)의 프라디프 기아왈리 부총서기는 “의회 해산 및 임시 정부 구성은 헌법에서 허용된 조치가 아니다”라며 “지금이라도 자유롭고 공정한 선거를 실시해 새 정부를 선출해야 한다”고 주장했다.
