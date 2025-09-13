中항공모함 푸젠함 취역 임박…“대만해협 통과해 남중국해서 시험운항”

중국의 3번째 항공모함인 ‘푸젠함’이 최근 대만해협을 통과해 남중국해 인근 해역에서 훈련 임무를 수행했다.
렁궈웨이 중국 해군 대변인은 12일 “최근 세 번째 항공모함 푸젠함이 대만해협을 통과해 남중국해 관련 해역에서 과학 연구 실험과 훈련 임무를 수행했다”고 밝혔다. 이어 “이번에 조직된 푸젠함의 지역 간 시험 훈련은 항공모함 건조 과정에서의 정상적 계획”이라며 “특정 목표를 겨냥하지 않는다”고 말했다. AP통신은 “이번 항해는 미국 등 대만을 지지하는 세력에 대한 경고로 해석될 수 있지만, 중국은 이러한 의도를 최소화했다”고 평가했다.
통신에 따르면 중국중앙TV(CCTV) 계열의 소셜미디어 계정 ‘위위안탄톈’은 한 전문가의 발언을 인용해 “푸젠함이 남중국해로 향하는 데 있어 대만해협이 가장 정상적이고 합리적이며 효율적인 경로”라고 보도했다. 그러면서 “푸젠함이 대만해협을 통과한 것은 이번이 처음”이라고 전했다.
이런 가운데 일본 자위대는 11일 오후 1시경 해상자위대 소속 P3C 초계기가 동중국해에서 푸젠함이 항행하는 모습을 확인했다고 발표했다. 당시 푸젠함은 오키나와현 센카쿠열도(중국명 댜오위다오)의 우오쓰리섬에서 약 200㎞ 떨어진 동중국해 해상에서 미사일 구축함 2척과 함께 대만해협을 향해 남서쪽으로 이동하고 있었다.
푸젠함은 중국 해군이 가장 최근 건조한 항공모함으로, 최대 배수량은 8만 톤이며 길이는 315m에 달해 ‘세계 최대의 일반 동력 군함’으로도 불린다. 푸젠함의 이번 출항은 지난해 시험 항해를 시작한 이후 9번째 시험 항해로, 정식 취역이 임박했다는 분석이 나온다. 중국 관영 글로벌 타임스는 전문가를 인용해 푸젠함이 올해 말까지 취역할 것으로 예상된다고 전했다. 앞서 중국의 두 번째 항공모함인 산둥함은 2019년 말 첫 대만해협 항해를 마친 지 한 달 만에 정식 취역한 바 있다.
