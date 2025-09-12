CMG “1~7월 中 서비스무역 8.2% 증가”

중국중앙방송총국(CMG)은 지난 1~7월 중국의 서비스무역이 안정적으로 성장세를 이어갔다고 12일 밝혔다. 이 기간 서비스 수출입 총액은 4조5781억6000만 위안(약 869조8504억 원)으로 지난해 동기 대비 8.2% 증가했다.
서비스 수출액은 1조9983억 위안(약 379조6770억 원)으로 전년 대비 15.3% 늘었고, 서비스 수입액은 2조5798억6000만 위안(약 490조1734억 원)으로 3.3% 증가했다. 이에 따라 서비스무역 적자는 5815억6000만 위안(약 110조4964억 원)으로 집계됐고, 지난해 같은 기간보다 1836억2000만 위안(약 34조8878억 원) 감소했다.
분야별로는 지식 집약형 서비스무역이 꾸준한 성장세를 보였다. 1~7월 지식 집약형 서비스 수출입 규모는 1조7756억 위안(약 337조3640억 원)으로 지난해 같은 기간보다 6.8% 증가했다.
관광 서비스는 가장 빠른 성장세를 기록했다. 같은 기간 관광 서비스 수출입 규모는 1조2594억6000만 위안(약 239조2974억 원)에 달해 전년 동기보다 10.4% 확대됐다. 이 가운데 수출액은 62.9% 급증했고 수입액은 3.9% 증가했다.
댓글 0