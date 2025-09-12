뉴욕 증시, 금리인하 확신에 사상 최고치 마감…다우 1.36%↑

미국 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인하 기대감이 다시 고조되면서 11일(현지 시간) 뉴욕증시에서 3대 주요지수 모두 사상 최고치로 마감했다.
이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전날보다 617.08포인트(1.36%) 오른 4만6108에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 55.43포인트(0.85%) 상승한 6587.47, 기술주 중심의 나스닥지수는 157.01포인트(0.72%) 오른 2만2043.07로 장을 마감했다.
주요 3대 지수는 모두 장중 사상 최고치를 경신했으며, 사상 최고치로 장을 마감했다.
도널드 트럼프 행정부의 고율 관세 정책이 인플레이션을 자극할 것이라는 우려에도 불구하고 8월 미국 소비자물가 상승률은 큰 폭으로 오르지 않은 것으로 나타났다. 미 노동부는 8월 미국 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 2.9% 상승했다고 밝혔다. 이는 시장 추정치와 맞아떨어지는 수준으로, 전월(2.7%)보다 소폭 상승했다. 지표가 연간 기준으로는 예상치와 부합해 시장의 안도감을 자아냈다.
그러나 고용지표가 4년 만에 최악 수준으로 악화해 연내 기준금리 인하 폭이 확대될 가능성이 제기됐다.
지난주(8월 31일~9월 6일) 신규 실업수당 청구 건수는 전주 대비 2만7000건 늘어난 26만3000건으로 약 4년 만에 최대치를 기록했다.
시장에서는 오는 17일 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 연준이 기준금리를 0.25%포인트 인하할 가능성이 높게 점쳐지고 있다.
이날 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 소폭 인하 가능성은 거의 확정적으로 반영됐으며, 일각에선 0.5%포인트 인하 가능성도 배제하지 않고 있다. 또한 10월과 12월 추가 인하 가능성에 대한 추측도 증가시켰다.
프리덤 캐피털 마켓의 제이 우즈 수석 국제 전략가는 “0.25%포인트 인하는 기정사실처럼 보이며, 실업 지표를 고려하면 0.5%포인트 인하도 여전히 가능성 안에 있다”며 “10년물 국채금리가 3%대로 내려가면 시장 랠리가 본격화될 수 있다”고 진단했다.
나티시스 투자의 잭 자나시에비츠 수석 포트폴리오 전략가는 “초점이 CPI 발표에서 실업수당 청구 건수로 옮겨갔다”면서 “실업수당 청구 건수가 예상보다 약간 높아 노동시장의 추가 약세를 시사하는 잠재적 지표로 볼 수 있다”고 말했다.
이날 대형 은행주인 JP모건과 소비주인 월마트 등이 금리 인하 기대에 힘입어 강세를 보이며 상승세를 주도했다.
금리 인하 기대가 강해지면서 채권시장에서 글로벌 벤치마크 10년 만기 미 국채 수익률은 장중 4%로 하락했다.
