“트럼프 ‘美 남아 인력훈련’ 요청에 석방 지연… 수갑 없이 호송도 지시”

미국 이민 당국에 구금됐던 한국인 근로자 300여 명의 석방 및 귀국이 돌연 연기됐던 건 도널드 트럼프 미 대통령의 요청 때문이라고 외교부가 10일(현지 시간) 밝혔다. 트럼프 대통령이 조지아주 현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장(HL-GA) 건설 현장에서 미 이민 당국에 체포된 뒤 구금됐던 한국인 근로자들이 미국에 남아 자국 인력을 교육·훈련시킬 것을 권유하면서 출발이 지연됐다는 것이다.
다만 조현 외교부 장관은 이날 오전 워싱턴에서 마코 루비오 미 국무장관을 만나 “근로자들이 대단히 놀라고 지친 상태여서 귀국했다가 다시 (미국에 돌아와서) 일하는 게 좋겠다”는 의견을 전달했다. 조 장관은 미국 측과 이번 사태 등의 재발을 막고, 비자 개선 등을 논의하기 위한 한미 워킹그룹 실무 협의를 시작한다고도 밝혔다.
외교부 관계자는 10일 워싱턴 주미 한국대사관에서 진행된 브리핑에서 트럼프 대통령의 잔류 제안이 한국 근로자들이 하루 늦게 풀려난 배경이라고 설명했다. 그는 “오늘 오전 조 장관이 루비오 장관을 만나 이야기를 들어보니 트럼프 대통령이 (한국인 구금자들이) 귀국하는 것과 미국에 남아 현지 인력을 교육·훈련시키는 방안 등의 입장을 알기 위해 귀국 절차를 일단 중단하라고 지시했다고 한다”고 전했다. 또 “트럼프 대통령이 근로자들이 미국에서 계속 일할 수 있다는 가능성을 언급한 것은 곧 이들의 신분 문제나 재입국 시 불이익을 두지 않겠다는 의미로 이해하고 있다”고 밝혔다.
외교 당국에 따르면 미국은 당초 구금소부터 공항까지 근로자들을 호송하는 과정에서 한국인 근로자들의 신체를 결박하는 방침이었던 것으로 전해졌다. 그러나 한국 외교 당국이 이에 강력히 반대하자, 트럼프 대통령이 “한국인들에게 수갑을 채우지 말라”고 지시한 것으로 전해졌다. 외교부 관계자는 “트럼프 대통령이 이처럼 한국을 배려한 것은 한미 정상회담에서 형성된 정상 간 깊은 유대가 바탕이 됐다”고 설명했다.
또 트럼프 대통령은 신체적으로 구속된 형태로 비치는 것을 원치 않아 했고 이왕에 전문가들이 온 김에 미국에 투자한 기업들의 활동을 위해 남아서 이 일을 바로 할 수 있도록 비자 조치를 바꿔보자는 취지로 적극 개선 방안을 주문했다고 한다.
한편, 한미 워킹그룹에는 미국 국토안보부가 중심이 되고 미 국무부와 우리 외교부 등이 참여해 논의할 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령의 비자 개선 방안 주문에 따라 속도가 붙을 것이라는 전망이 나온다. 워킹그룹에선 단기 출장자들의 입국에 문제가 없도록 기존의 상용비자인 B-1의 해석을 넓게 허용할 수 있게끔 미 국무부 내 외교실무 매뉴얼을 개정하는 방안이 심도 있게 논의될 것으로 알려졌다. 또 미 의회에서의 한국인 전문직 비자 쿼터를 늘리는 법안 추진도 장기적으로 다뤄질 것으로 보인다.
조 장관은 이날 “우리 기업의 대미(對美) 투자에 맞춰 새로운 형태의 비자를 만드는 것을 신속하게 협의할 것”이라고 밝혔다. 앤디 베이커 백악관 국가안보 부보좌관 겸 부통령 안보보좌관은 조 장관과 만난 자리에서 대미 투자가 현실화하는 시점에 현 비자 제도가 이를 뒷받침하지 못하고 있다는 데 동의했다.
