성난 코끼리, 관광객 태운 트럭 들어올린 뒤 패대기

인스타그램 touronsofnationalparks



영상이 공개된 뒤 “트럭은 코끼리에게 너무 가까이 다가갔거나 가서는 안 되는 곳으로 갔다”, “무모하고 위험하다”, “누가 책임자냐” 등의 반응이 이어졌다. “코끼리가 트럭을 완전히 뒤집는데 성공했다면 사람들이 다치거나 심지어 죽을 수도 있었다”는 지적도 있었다. 일부는 “야생 동물을 혼자 내버려 두는 것이 가장 안전한 행동이다”, “투어에 대한 규제가 잘 마련돼야 한다”고 지적했다.