트럼프 측근 ‘청년 보수’ 찰리 커크, 대학서 연설중 총격 피살

도널드 트럼프 미국 대통령을 지지하는 청년 보수정치단체 ‘터닝포인트 USA’ 창립자이자 대표인 찰리 커크(32)가 10일(현지 시간) 공개 토론회 도중 총격을 받아 사망했다. 트럼프 대통령의 최측근이자 ‘청년 보수’의 얼굴로 꼽히는 그가 암살당하자 미 전역에 충격파를 보냈다.
커크는 이날 유타주 유타밸리대학에서 그가 주최한 대학 캠퍼스 순회 토론회 도중 목에 총격을 받아 사망했다. 총성이 울린 직후 야외 무대에서 발언하던 커크가 목을 감싸며 쓰러지는 영상이 소셜미디어에 확산됐다. 커크는 병원으로 이송돼 사망 판정을 받은 것으로 전해졌다. 당국은 용의자를 추적 중이다.
트럼프 대통령은 이날 오후 트루스소셜에 올린 글을 통해 “위대한, 그리고 전설적인 찰리 커크가 죽었다”며 “미국에서 청년의 마음을 지니고 청년들을 그보다 더 잘 이해한 사람은 없다”고 썼다.
커크는 18세였던 2012년 보수주의 정치운동 ‘티파티’ 활동가 윌리엄 몽고메리와 함께 터닝포인트 USA를 설립했다. 주로 진보 성향인 미 대학 캠퍼스를 돌아다니며 공개 토론회를 개최하고 동아리 활동을 조직해 젊은 보수를 양성했다.
2016년 트럼프가 공화당 대선 후보로 확정되자 적극 지지하며 트럼프 가족과 인연을 맺었다. 트럼프 대통령의 장남인 도널드 트럼프 주니어와 특히 가깝게 지냈다. 트럼프 대통령도 터닝포인트 행사에서 여러 차례 연설하며 이 단체의 활동을 독려했다. 커크는 폭스뉴스와 CNN 등에도 자주 출연하며 미 전역에 얼굴을 알렸다.
이달 5~7일에는 한국을 방문해 경기 고양시 킨텍스에서 열린 ‘빌드업 코리아 2025’ 행사에 참석했다. 첫 아시아 방문으로 한국과 일본 등을 찾았다. 일본에서는 극우 참정당과 간담회를 가졌다.
미 정치권에서는 커크의 죽음을 두고 공방이 벌어지고 있다. 보수 진영에서는 “좌파의 극단성이 암살을 부추겼다”고 주장하고, 진보 진영에서는 “총기 문제를 경시한 결과”라고 맞서고 있다.
이지윤 기자 asap@donga.com
