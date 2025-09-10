전세기 인천공항서 이륙…美구금 한국인 내일 새벽 귀국길 오를 듯

미국 조지아주 포크스턴 이민세관단속국(ICE) 구금소에 구금 중인 한국인들을 태울 대한한공 전세기가 10일 인천국제공항 2터미널에서 이륙했다.
대한항공 전세기 B747-8i는 이날 오전 인천공항에서 조지아주 하츠필드잭슨 애틀랜타 국제공항으로 향한다. 해당 항공기는 총 368석 규모로, 구금된 한국인 300여 명을 한 번에 태울 수 있다.
구금된 한국인들은 10일(현지 시간) 오전 포크스턴 구금소에서 나와 애틀랜타국제공항으로 이동할 것으로 전해졌다. 다만 상황이 유동적이라 나오는 시간이 더 늦어질 수도 있다. 구금소에서 애틀랜타로 이동할 때는 차량으로 갈 예정이며 약 4시간 30분이 소요된다.
애틀랜타에서 한국으로 향하는 전세기는 이르면 10일 오후 2시 30분(한국시간 11일 오전 3시 30분) 출발할 것이라는 전망이 나온다. 예정대로 출발하면 11일 오후 6~8시경 한국에 도착할 것으로 보인다. 전세기 왕복 운항 비용은 LG에너지솔루션 등 관련 기업에서 부담한다.
앞서 미국 정부는 4일(현지시간) 조지아주 서배너에 위치한 현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장(HL-GA) 건설 현장을 급습해 한국인 300여명을 포함한 475명을 체포·구금했다. 이들은 구금 엿새 만에 석방돼 ‘자진 출국’ 형식으로 귀국길에 오를 전망이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0