‘한국인 구금’ 포크스턴, 곰팡이-벌레 등 열악한 환경으로 악명 높아

미국 조지아주 서배너의 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리공장 건설 현장 단속에서 불법 체류 혐의 등으로 체포된 한국인 300여 명 대부분은 같은 주에 위치한 포크스턴 ‘구금소(Processing Center)’에 구금됐다. 공장에서 약 170km, 차로 약 2시간 떨어진 곳이다. 현지에서는 과거부터 열악한 환경과 안전 위반 행위로 자주 지적을 받아 온 구금소로 꼽힌다. 구금 기간이 길어질 경우 구금자들의 건강이 악화될 수 있다는 우려가 커지고 있다.
해당 시설은 미국의 민간 교도소 운영 기업인 지오(GEO) 그룹이 미 전역에서 운영하는 20여 개의 이민세관단속국(ICE) 구금 시설 중 하나다. 키를 훌쩍 높는 높이의 철망 벽이 건물을 둘러치고 있고, 그 위로 가시 철조망이 덮고 있어 사실상 교도소 같은 모습이다.
미 이민 당국은 불법 이민자 등을 단속한 뒤 조사를 거쳐 추방 등 조치를 취할 때까지 구금한다. 포크스턴 구금소의 수용 인원은 1100여 명이지만 이미 이 인원보다 많은 사람이 구금돼 것으로 알려졌다.
미국 국토안보부가 2021년 11월 실시한 불시 검사 때도 이 시설에선 구금자의 건강, 안전, 각종 권리를 훼손하는 위반 행위가 다수 확인됐다. 당시 검사 보고서는 “시설 내 찢어진 매트리스, 누수, 고인 물, 곰팡이, 낡은 샤워 시설, 벌레, 온수 부족, 변기 고장 등이 다수 발견돼 심각한 위생 문제가 있다”고 밝혔다. 미 연방 의회 산하 회계감사원(GAO) 또한 올 5월에 포크스턴 구금소에 대한 감독이 제대로 이뤄지지 않고 있다며 운영을 개선하라는 권고 조치를 내렸다.
국토안보부 검사 때는 의료 직원이 수감자를 위한 특수 진료나 충분한 정신건강 치료를 적시에 제공하지 않은 상황도 적발됐다. 특히 지난해 4월 불법 입국 혐의로 포크스턴에 수감됐던 인도 국적 이민자는 가슴 통증을 호소했음에도 치료 지연으로 숨졌다. 또 구금자에게 적법하지 않게 수갑을 채운 경우도 많은 것으로 알려졌다.
영국 일간 가디언은 최근 비자 기한이 불과 3일이 지났다는 이유로 해당 구금소에 갇혔던 아일랜드 관광객의 사례를 보도했다. 이 관광객은 “행정 절차가 매우 불투명하다. 언제 석방될지, 왜 구금이 이어지는지 알 수 없는 곳”이라고 불만을 토로했다. 그는 구금 기간 중 가족들과 거의 연락을 주고 받을 수 없었고, 야외 활동은 1주일에 단 한 번만 허용됐다고 했다.
미국 남부에 위치한 조지아주는 현지에서 덥고 습한 곳으로 유명하다. 실제 6일 포커스턴 일대의 최고 기온은 섭씨 33도까지 치솟았다. 열악한 구금 환경 속에서 습기 및 더위와 싸워야 하는 구금자들의 건강 상태를 우려하는 목소리가 커지고 있다.
조지아주 인권단체 ‘정의 구현을 위한 아시아계 미국인(AAAJ)’은 5일(현지 시간) 성명을 통해 이번 구금을 비판하면서 “포크스턴 구금소는 비인도적인 환경과 위법 행위와 관련된 많은 기록이 있는 시설”이라고 밝혔다. 또 “구금된 한국인들은 모두 가족을 부양하고, 더 나은 미래를 바라는 평범한 사람들”이라고 했다.
댓글 0