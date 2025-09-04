트럼프 “시진핑 연설서 美 언급했어야…우리가 많이 도왔다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 중국 전승절 80주년 열병식 연설에서 시진핑 중국 국가주석이 미국을 언급하지 않은 것을 두고 “매우 놀랐다”고 평가했다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 카롤 나브로츠키 폴란드 대통령과 정상회담을 갖던 중 이같이 밝혔다.
트럼프 대통령은 중국 열병식과 관련한 취재진의 질의에 “아름다운 행사였다고 생각한다”며 “정말, 정말 인상적이었다”라고 답했다.
그러면서 “어젯밤 연설을 들었다. 시 주석은 내 친구이기도 하다. 하지만 미국이 그 연설에서 언급됐어야 했다. 왜냐하면 우리는 중국을 매우, 매우 많이 도왔기 때문”이라고 했다.
북한·중국·러시아와의 관계에 대해선 ”나는 그들 모두와 관계가 매우 좋다“며 ”얼마나 좋은지는 앞으로 1~2주 사이에 보게 될 것“이라고 설명했다.
앞서 전날 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 “시진핑 주석과 중국의 훌륭한 국민들이 위대하고 지속적인 축하의 날을 보내시길 바란다”면서도 “시 주석이 과연 비우호적인 침략자들로부터 중국의 자유를 지키기 위해 미국이 중국에 제공한 막대한 지원과 ‘피’를 언급할 것인지 큰 의문”이라고 밝힌 바 있다.
이는 제2차 세계대전 당시 중국과 일본이 전쟁을 치렀고, 미국은 연합국의 주축으로 일본을 패퇴시킴으로써 중국에 큰 도움을 줬다는 취지로 풀이된다. 당시 미국은 1941년 참전해 일본군과 싸우는 중화민국을 지원했고, 일본의 패배에 결정적인 역할을 했다고 로이터 통신은 전했다.
앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난달 18일 트럼프 대통령과의 통화에서 우크라이나와 2주내 양자회담을 열겠다는 뜻을 밝혔다. 그러나 정상회담 시한을 코앞에 두고 트럼프 대통령이 “양자 회담은 잘 모르겠다”며 양국 간 정상회담 성사 가능성에 의구심을 표했다. 회담은 이뤄지지 않았고 러시아는 우크라이나에 대한 공습을 계속 이어가고 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
