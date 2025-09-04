“에어컨 23도로”…北경호원, 러와 리모컨 쟁탈전

3일 중국 베이징 댜오위타이(釣魚臺·조어대)에서 열린 북러 정상회담에서 회담장 내부 온도를 두고 양측 관계자들이 신경전을 벌였다고 현지 언론이 보도했다.
러시아 일간 코메르산트에 따르면 이날 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 회담장에 도착하기 전, 양측 수행원 사이에서 팽팽한 기싸움이 벌어졌다.
현장을 취재한 코메르산트의 기자는 전날까지만 해도 회담 장소가 중국 주재 러시아 대사관이 될 것이라 예상했지만, 댜오위타이 국빈관으로 결정된 것은 뜻밖이었다고 말했다.
회담장에는 북한 기자들도 있었다. 이 기자는 북한 기자들에 대해 “자신들이 사랑하는 지도자(김정은)에 관해서는 법과 규칙을 모른다. 다른 모든 사람들은 전부 ‘나쁜 사람’ 취급을 받는다”고 평가했다.
기자가 회담장에 들어섰을 때는 이미 북한의 인공기가 걸려 있었다. 그때 그는 북한 측 경호원이 갑자기 벽에 걸린 에어컨 리모컨을 움켜쥐고 마음대로 온도를 조절하는 장면을 목격했다.
이 경호원이 온도를 23도까지 올리자 러시아 측 경호원이 이를 제지하며 20도를 고수했다. 기자에 따르면 북한 측 경호원은 러시아어를 다 알아들었지만, 물러서지 않았다고 한다.
두 사람은 리모컨을 서로 빼앗으려 손가락을 떼어내는 실랑이를 벌이다가 결국 한 쪽이 단호한 동작으로 문제를 해결했다고 기자는 전했다. 그러면서 “북한인은 약간 아팠을지도 모른다”고 했다.
곧이어 푸틴 대통령과 김 위원장이 푸틴 대통령의 리무진을 타고 회담장에 도착한다는 소식이 전해졌다.
김 위원장과 푸틴 대통령은 지난해 평양 회담 이후 1년 2개월 만에 정상회담을 가졌다. 두 정상은 회담장에서 화기애애한 분위기로 우호 관계를 과시했다. 정식 회담은 1시간 반 넘게 진행됐으며, 두 정상은 이후에도 비공식 단독 회담 형식으로 약 1시간 가량 일 대 일 대화를 이어간 것으로 전해졌다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
