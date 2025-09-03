美선 벌써 차기 대권주자 거론… 공화 밴스-민주 뉴섬 ‘선두’

美매체 “조만간 관심은 2028년 대선”
‘MAGA 후계자’ 밴스 우선 꼽혀… ‘막후 실세’ 트럼프 장남도 주목
민주선 ‘反트럼프 선봉’ 뉴섬 앞서… ‘좌파 아이콘’ 30대 의원이 뒤이어
올 1월 백악관에 재입성한 도널드 트럼프 미국 대통령이 재집권 9개월 차에 접어들었다. 2028년 11월 치러질 차기 미국 대통령 선거까지 3년 이상 남아 있지만 워싱턴 정가에선 벌써부터 여러 ‘잠룡’의 이름이 자천타천으로 거론된다. 미 헌법은 3선을 금지하므로 트럼프 대통령이 차기 대선에 출마할 수 없기 때문이다.
특히 1946년생인 트럼프 대통령은 현재 79세이며 3년 후 82세가 된다. 대통령직을 수행하는 것이 쉽지 않은 나이다. 이런 상황에서 정치매체 더힐은 지난달 31일, 이달 1일 양일간 각각 집권 공화당과 야당 민주당의 유력 대선주자들을 소개하는 기사를 실었다. 더힐은 “아직은 트럼프 대통령이 정치 무대를 장악하고 있지만 머지않아 많은 관심이 2028년 대선으로 옮겨갈 것”이라고 논평했다.
● ‘MAGA 후계자’ 1위 밴스… 트럼프 장남도 주목
더힐은 공화당 잠룡 1위로 J D 밴스 부통령(41)을 선정했다. 트럼프 대통령에 이은 미국의 2인자로 많은 스포트라이트를 받고 있으며 1984년생으로 다른 잠룡보다 젊은 편이다. 쇠락한 북동부 공업지대 ‘러스트벨트’에 사는 가난한 백인 노동자 ‘힐빌리(hillbilly)’ 출신이며 이들을 분석한 저서 ‘힐빌리의 노래’로 세계적인 베스트셀러 저자가 됐다.
밴스 부통령은 2016년 대선 당시만 해도 트럼프 대통령을 “미국의 히틀러”라고 맹비난했다. 이후 친(親)트럼프 진영으로 전향했고 오하이오주 상원의원을 거쳐 부통령에 올랐다. 대통령의 강성 지지층인 ‘마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)’로부터도 고른 지지를 얻고 있다.
더힐은 “당내에 밴스의 적이 거의 없는 것도 장점”이라고 짚었다. 트럼프 대통령, 대통령의 장남 트럼프 주니어(48) 등과의 관계도 좋은 편이다. 트럼프 대통령은 지난달 5일 “아직 이런 이야기를 하기에 이르지만 밴스 부통령이 일을 잘하고 있다”며 “현재 (나의 후계자로) 가장 유력한 인물”이라고 했다.
잠룡 2위에는 트럼프 주니어가 뽑혔다. 부친의 집권 1기 때부터 상당한 영향력을 행사하고 있다. 특히 밴스 부통령의 발탁 등 트럼프 2기 행정부의 핵심 각료 인선 등에 깊이 관여하며 ‘막후 실세’로 떠올랐다는 평이다.
잠룡 3위는 중국 러시아 북한 등에 대한 강경 매파로 분류되는 톰 코튼 상원의원(48·아칸소)이다. 하버드대 로스쿨, 이라크 및 아프가니스탄전 참전 용사 출신으로 백인 엘리트 유권자의 지지가 높은 편이다.
● 민주당 1위 ‘反트럼프 선봉’ 뉴섬
민주당 잠룡 1위로는 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사(58)가 꼽혔다. 지난해 대선 패배 후 민주당이 지도부 공백에 빠진 상황에서도 ‘반(反)트럼프 진영의 리더’를 자처하며 존재감을 키우고 있다. 올 6월 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 불법 이민자 단속 반대 시위가 벌어졌을 때 트럼프 대통령은 군대를 투입해 시위를 진압했다. 이런 대통령에게 정면으로 맞서면서 전국적인 인지도를 키웠다. 특히 친(親)트럼프 성향인 보수 매체 폭스뉴스에도 종종 출연하고 있다.
뉴섬 지사는 최근 에머슨대가 민주당 지지자를 상대로 조사한 차기 대권 주자 선호도에서도 1위에 올랐다. 다만 ‘민주당 텃밭’ 캘리포니아주 출신이어서 대선의 핵심 경합지로 꼽히는 러스트벨트에서의 경쟁력은 낮을 것이란 분석이 있다.
잠룡 2위는 민주당 내 강경 좌파의 아이콘으로 꼽히는 알렉산드리아 오카시오코르테스 하원의원(36·뉴욕). ‘민주적 사회주의자’를 외치며 부유세, 건강보험 확대 등을 주창하고 있다. 트럼프 대통령의 집권 1기 때부터 대통령과 강하게 대립했다. 대통령의 재집권 후 성향이 비슷한 버니 샌더스 상원의원(무소속·버몬트주)과 함께 전국 곳곳의 ‘반트럼프’ 시위에 참여하고 있다.
지난해 대선의 민주당 후보였지만 트럼프 대통령에게 완패한 카멀라 해리스 전 부통령(61)이 3위에 올랐다. 23일 대선 회고록 ‘107일’ 발간을 앞두고 미 전역에서 회고록 홍보를 겸한 정치 활동에 나서기로 했다. 107일은 조 바이든 전 대통령의 갑작스러운 사퇴로 후보가 된 그가 대선 캠페인을 펼친 기간이다. 더힐은 그의 정치적 능력에 대한 의문 부호가 여전하다며 이번 홍보가 얼마나 성공하느냐가 정치인 해리스의 경쟁력을 보여주는 계기가 될 것으로 내다봤다.
