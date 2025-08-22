“트럼프 앞에서 예의 바르게 하라” 젤렌스키에 훈수 둔 밴스

J D 밴스 미국 부통령이 도널드 트럼프 미 대통령과 회담을 앞둔 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 향해 “예의 바르게 행동하라”고 훈수를 둔 것으로 알려졌다.
밴스 부통령은 20일(현지 시간) 미 폭스뉴스와의 인터뷰에서 지난 18일 우크라이나 전쟁 종식 방안을 논의하기 위해 오벌 오피스(미 대통령 집무실)로 향하던 젤렌스키 대통령에게 ‘대통령님, 당신이 예의 바르게 행동하기만 하면 나는 아무 말도 하지 않겠다’고 말했다고 밝혔다.
당시 젤렌스키 대통령은 밴스 부통령의 말에 가볍게 웃었다고 한다. 밴스 부통령은 “그건 긴장을 푸는 좋은 계기가 됐다”고 전했다.
뉴욕타임스(NYT)는 밴스 부통령이 비록 농담조이지만 이 같은 충고를 통해 젤렌스키 대통령이 트럼프 대통령의 환심을 사는지가 우크라이나의 운명을 결정할 것임을 상기시킨다고 분석했다.
NYT는 밴스 부통령이 외국 정상인 젤렌스키 대통령을 향해 어린아이에게 주로 쓰는 표현을 사용해 발언한 것은 이번이 처음이 아니라고도 전했다.
지난 2월 진행된 미국과 우크라이나의 정상회담 당시 밴스 부통령은 젤렌스키 대통령에게 “무례하다”며 “당신의 나라를 구하려는 트럼프 대통령에게 감사하라”고 쏘아붙인 바 있다.
젤렌스키 대통령은 지난 18일 회담에선 2월과 달라진 분위기로 임했다. 그는 반년 전 지적받은 군복 차림 대신 검은색 정장을 입고 나타났다. 회담 내내 트럼프 대통령을 추켜세웠다. 영토 양보에서 이견이 있었지만 공개적으로 반기를 들진 않았다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
