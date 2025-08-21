“무슨 말 하든 즉각 반응 말라”…美언론이 꼽은 트럼프 공략법

한미 정상회담이 나흘 앞으로 다가온 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령을 설득하는 전략을 다룬 미 언론 보도가 눈길을 끌고 있다.
미 매체 악시오스는 20일(현지 시간) 트럼프 대통령과 협상에 성공한 최고경영자(CEO), 세계 지도자, 그리고 현장에서 상황을 지켜본 보좌진들의 증언을 토대로 그의 생각을 움직이는 11가지 ‘트럼프 공략법’을 소개했다.
첫 번째 전략은 ‘입을 닫으라’는 것이다. 트럼프 대통령이나 그의 정책, 측근을 비난하는 것은 금물이라는 얘기다. 악시오스는 “트럼프 대통령에 대한 충성심 부족의 증거를 찾아내려는 로라 루머(트럼프 대통령의 강성 지지자 겸 측근인 극우 성향 인플루언서) 같은 이들이 너무 많기 때문”이라고 설명했다. 이어 “내부적으로도 ‘트럼프 대통령에게 제대로 된 태도를 보이는가’가 가장 중요한 기준이라는 점은 공공연한 사실”이라고 덧붙였다.
두 번째 전략은 ‘다른 사람의 입을 막으라’다. 주변 친구나 파트너, 관계자가 트럼프 대통령을 비난하면 그 책임이 자신에게 돌아올 수 있다는 의미다. 악시오스는 “주미 대사나 대기업 로비스트들의 중요한 임무 중 하나는 윗선에서 불필요한 발언이 나오지 않도록 막고, 사안을 조용히 처리하는 것”이라고 지적했다.
세 번째는 충동적인 트럼프 대통령의 언행에 ‘과잉 반응하지 말라’는 것이다. 악시오스는 “많은 이들이 트럼프 대통령의 즉흥적인 발언에 즉각 대응하는 실수를 한다”며 “그가 어떤 말을 하든, 어떤 일을 하든 기다려야 한다. 그가 정책을 고수할지, 마음을 바꾸거나 다른 길로 갈지는 시간이 지나야 알 수 있다”고 말했다.
네 번째 전략은 ‘두 개의 영향권을 구축하라’는 조언이다. 트럼프 대통령의 한쪽 귀는 ‘순혈 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)’ 인사들의 목소리로, 다른 한쪽 귀는 마르코 루비오 국무장관, 스콧 베센트 재무장관, 수지 와일스 백악관 비서실장 등 비교적 합리적인 인사들의 의견으로 채워져 있다는 것이다. 악시오스는 마가 진영을 깊이 이해하고 전문가를 곁에 두는 동시에, 합리적 인사들과는 동등한 파트너십을 유지하며 꾸준히 공을 들여야 한다고 강조했다.
또 다른 전략으로는 ‘아첨하되 과하지 않아야 한다’가 있다. 선물과 아부가 일정 부분 효과를 내지만, 트럼프 대통령은 과도한 아첨을 금세 간파한다는 것이다. 악시오스는 “무조건적인 굴종은 역효과”라며 “가장 효과적인 접근법은 그에게 ‘어떻게 이익이 되는가’를 보여주는 것”이라고 전했다.
이 밖에도 ▲‘모든 것은 협상할 수 있다’ ▲‘월드레슬링엔터테인먼트(WWE)나 리얼리티 TV쇼처럼 생각하라’ ▲‘직접 만나서 대화하라’ ▲‘거래가 완전히 끝났다고 가정하지 말라’ ▲‘장기전을 펼쳐라’ ▲‘돈을 내라’ 등이 트럼프 대통령을 상대하기 위한 핵심 전략으로 소개됐다.
댓글 0