트럼프 “美-유럽이 함께 안전보장”… 우크라 ‘영토 포기’가 관건

[美-우크라 회담]
트럼프, 우크라-유럽 다자회담
젤렌스키 “세부사항 10일내 문서화”… 트럼프 “우크라에 미군 주둔 없을것”
우크라-러, 영토문제 직접 해결할듯… 우크라 국민 69% “빠른 종전 지지”
“우리가 공동으로 우크라이나에 대한 (러시아의) 미래 공격을 억제할 수 있는 합의를 달성할 수 있을 것으로 낙관한다.”
도널드 트럼프 미국 대통령은 18일(현지 시간) 워싱턴 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 정상회담을 마친 뒤 유럽 주요국 정상들과 다자 회담을 하면서 이같이 말했다. 그는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 또한 서방의 우크라이나 안전 보장을 수용하기로 했다며 “매우 중요한 진전”이라고 평가했다. 젤렌스키 대통령 또한 트럼프 대통령과의 회담 뒤 기자회견에서 “우크라이나에 대한 안전보장 세부 사항이 앞으로 10일 안에 문서로 공식화될 것”이라고 밝혔다.
이에 따라 우크라이나 전쟁 종전의 핵심 쟁점으로 꼽히는 ‘우크라이나 안전 보장’에 대해 미국, 우크라이나, 유럽 주요국, 러시아가 모두 일정 수준의 공감대를 형성했다는 분석이 나온다. 이르면 2주 안에 열릴 수 있다는 전망이 나오는 젤렌스키 대통령과 푸틴 대통령의 정상회담에선 2022년 2월 전쟁 발발 후 러시아가 점령 중인 우크라이나 영토를 둘러싼 논의가 어떻게 진행될지에 관심이 모아진다. 다만 트럼프 대통령은 19일 폭스뉴스 인터뷰에서 안전보장 방안에 관해 “미군의 우크라이나 주둔은 없을 것” 이라고 말했다.
● ‘우크라 안전 보장’은 어느 정도 합의
공식 발표는 없었지만, 뉴욕타임스(NTY)는 서방이 고려하는 안전보장 방안이 크게 세 가지라고 전했다. 우선, 유럽 주요국이 구성한 평화유지군의 우크라이나 주둔이다. 우크라이나가 북대서양조약기구(NATO·나토)에 가입하지 않아도 러시아군을 억제할 수 있는 가장 현실적인 방안으로 꼽힌다. 다만 현재 파견 의사를 보인 국가가 프랑스와 영국뿐이며 실질적인 억제력을 가지려면 수만 명의 병력이 필요해 비용 부담이 크다는 게 문제다. 이미 17일 요한 바데풀 독일 외교장관은 자국군 파견에 난색을 표했다.
소규모로 편성된 ‘인계철선(引繼鐵線·tripwire) 부대’를 배치하는 방안도 거론된다. 우크라이나와 러시아 국경 일대에 여러 국가의 병력으로 구성된 부대를 배치해 이 부대가 공격 받을 경우 파병한 나라들이 개입하는 상황을 조성해 러시아의 공격을 억제하는 방식이다. 인계철선보다 더 소규모인 수백 명 규모의 감시 병력만 배치해 러시아의 군사 행동을 감시하자는 구상도 있다.
일각에서는 일본, 호주 등 비(非)유럽권 미국 동맹국의 참여도 거론된다. 마르크 뤼터 나토 사무총장은 폭스뉴스 인터뷰에서 “일본, 호주를 포함한 30개국이 (우크라이나에 대한) 안전 보장 개념을 연구하고 있다”고 밝혔다.
● ‘영토’ 문제는 젤렌스키-푸틴 회동 때 결정될 듯
또 다른 쟁점인 전쟁 후 러시아가 점령 중인 우크라이나 영토를 어떻게 할 것인지는 젤렌스키 대통령과 푸틴 대통령의 회담 때 결정될 것으로 보인다.
푸틴 대통령은 현재 점령 중인 우크라이나 동부 도네츠크주와 루한스크주를 합한 ‘돈바스’ 지역을 포기할 수 없다는 의지가 강하다. 젤렌스키 대통령은 표면적으로만 ‘영토 포기 불가’ 입장이다. 트럼프 대통령은 우크라이나가 러시아에 돈바스를 내주고 러시아는 남서부 수미를 우크라이나에 주는 ‘교환’을 선호한다. 트럼프 대통령은 이날 “현 전선(戰線)을 고려해 영토 교환을 논의할 필요가 있다”며 젤렌스키 대통령에게 돈바스를 내주라는 취지로 발언했다. 다만 최종 결정은 러시아와 우크라이나에 달렸다고 거듭 강조했다.
● 우크라, 전쟁 지속 여력 취약
젤렌스키 대통령이 과거보다 강하게 영토 보장을 주장하지 않은 것은 전쟁 장기화 여파로 그와 우크라이나가 처한 현실이 점점 어려워지고 있다는 점이 반영된 것으로 보인다. 국력과 군사력에서 러시아보다 훨씬 열세인 데다 자신이 처한 집권 정당성 논란 등을 고려할 때 우크라이나가 결국 일부 영토를 포기할 수밖에 없다는 분석이 나온다.
그는 지난해 5월 5년 임기가 끝났음에도 전쟁을 이유로 대선을 실시하지 않았다. 최근엔 자신과 측근들에 대한 부패 감시 기능까지 위축시켜 국내외에서 거센 비판을 받고 있다. 최근 여론조사회사 갤럽에 따르면 우크라이나 국민의 69%가 “빠른 종전을 지지한다”고 답했다.
한편 영국 파이낸셜타임스(FT), AP통신 등은 18일 회담을 두고 “전쟁을 끝내기 위한 협정을 뒷받침할 실질적인 내용이 불분명하다. 문제 해결이 불가능할 수 있다”고 우려했다.
댓글 0