우크라에 총독부? “러, 점령지 사실상 통치” 미·러 논의설

우크라이나 종전 모델의 하나로 이스라엘의 요르단강 서안 점령 방식을 모방하는 안이 미국과 러시아 간에 논의되고 있다고 영국 더 타임스가 13일(현지 시간) 보도했다. 1967년 이스라엘이 요르단으로부터 서안을 점령해 사실상 통치하는 것을 모방해 러시아가 우크라이나 점령 지역에 자체 통치 기구를 두고 군사적, 경제적으로 통제하겠다는 것. 다만 백악관은 사실무근이라는 입장이다.
이날 타임스는 백악관 국가안전보장회의(NSC)와 가까운 한 소식통을 인용, 이 같은 방안이 몇 주 전 도널드 트럼프 미국 대통령의 중동 특사 스티브 위트코프와 러시아 측 당국자 간 논의에서 제기됐다고 전했다.
위트코프 특사는 이 아이디어를 지지하는 것으로 보인다고 더타임스는 전했다. 우크라이나 헌법이라는 장벽을 우회해 우크라이나에서 국민투표를 치르지 않고 영토를 사실상 양보할 수 있는 방식으로 본다는 것이다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 영토 양보 방안을 우크라이나 헌법과 우크라이나 여론을 이유로 들어 거부하고 있는데, 이 같은 구상을 따른다면 공식적인 우크라이나 국경은 변치 않는다.
한 소식통은 “총독을 두고 경제 상황은 러시아로 들어가게 된다”며 “우크라이나가 절대 주권을 포기하지는 않을 것이므로 여전히 우크라이나일 테지만, 현실은 점령지라는 것”이라고 타임스에 전했다. 이러한 미국측 일각에서는 이러한 종전안은 전쟁의 현실, 특히 다른 모든 국가가 러시아와 전투에 직접적으로 개입하기를 거부한 현실을 반영한 것으로 보고 있다고 더타임스는 전했다.
이스라엘 군대는 1967년 6일 전쟁 당시 요르단군으로부터 이스라엘과 요르단강 사이의 요르단 서안 지구를 점령했고, 이로 인해 수백만 명의 팔레스타인 주민이 이스라엘의 통제 하에 살고 있다. 다만 국제사회는 이스라엘의 팔레스타인 점령을 인정하지 않고 있다.
백악관은 이 같은 보도를 부인했다. 안나 켈리 백악관 대변인은 ‘X’ 를 통해 “이번 보도는 완전히 잘못되고 부주의한 기사”라며 “타임스는 명백히 형편없는 정보원을 가지고 있다. 어떤 시점에서도 그런 논의는 없었다”고 밝혔다.
댓글 0