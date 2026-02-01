의료취약지 산모 절반, 1시간 넘게 ‘원정 출산’

크게보기 경기 고양시 일산차병원 신생아실. 뉴스1

경남 거창군에 사는 임신부 김모 씨는 차로 1시간 이상 떨어진 인근 도시 병원에서 매달 정기검진을 받는다. 거창군에는 마취통증의학과 전문의가 상주하는 산부인과가 없어 분만 시 무통 주사를 맞거나 응급 상황에 대처하는 게 어렵기 때문이다. 김 씨는 “산통이 오면 1시간 넘게 달려가야 해 막막하다”고 했다.