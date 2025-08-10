이스라엘 수도서 가자시티 점령 반대 시위…수만 명 거리로

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 팔레스타인 가자지구 내 최대 도시인 가자시티 완전 점령을 추진하고 있는 가운데, 이스라엘 경제중심지이며 제2도시인 텔아비브에서 이에 반대하는 대규모 시위가 열렸다.
9일 로이터통신 등에 따르면 이날 텔아비브에선 이스라엘의 가자시티 점령 계획에 반대하는 시위대 수만 명이 거리로 나와 군사작전 즉각 중단과 인질 석방 등을 촉구했다. 타임스오브이스라엘은 “최근 몇 달 새 가장 큰 규모의 시위였다”고 전했다. 시위 주최 측은 10만 명 이상이 참여했다고 추산했다. 이날 텔아비브 외에도 수도인 예루살렘과 북부 거점 도시인 하이파 등에서도 대규모 반정부 시위가 벌어졌다.
앞서 8일 이스라엘 총리실은 전날 밤부터 이어진 철야 안보 내각 회의에서 가자지구 북부 중심 도시인 가자시티를 완전 점령하는 계획이 통과됐다고 밝혔다. 이스라엘군은 현재 가자지구의 75%를 통제하고 있지만, 자국민 인질 대부분이 억류된 것으로 추정되는 가자시티와 일부 난민 캠프에 대한 공격과 군대 투입은 지양해 왔다.
현재 팔레스타인 무장 정파 하마스에 의해 억류된 이스라엘 인질은 약 50명으로 이중 최소 28명이 사망한 것으로 추정된다. 이에 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장 등 군 수뇌부에선 하마스에 억류된 이스라엘 인질의 목숨이 위험해질 것이라며 가자시티 점열에 반대 의견을 냈으나 극우 성향 인사들이 대거 포함된 내각에서 점령안을 밀어붙인 것으로 알려졌다.
타임스오브이스라엘에 따르면 이날 텔아비브의 국방부 청사 앞에 모인 일부 시위대는 군인들에게 확전에 가담하지 않을 것을 촉구했다. 자신의 아들이 이스라엘군 예비역 장교라고 소개한 한 여성은 2년째 이어진 전쟁으로 군인들이 육체적·정신적으로 쇠약해졌다며 “노골적으로 불법적인 전쟁에 참여하는 것을 거부해야 한다”고 주장했다.
한편 가자전쟁 휴전의 불씨를 되살리기 위한 노력도 이어지고 있다. AP통신 등에 따르면 스티브 윗코프 미국 중동특사는 이날 스페인에서 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리겸 외교장관 만나 휴전안을 논의힌 것으로 알려졌다. 두 명의 카타르 정부 관계자는 AP 통신에 새로운 휴전 프레임워크에는 전쟁이 끝난 뒤 가자지구에서 이스라엘군이 철수하는 대가로 사망자를 포함한 모든 인질을 한 번에 석방하는 게 포함될 예정이라고 말했다.
