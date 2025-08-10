美, 중국 바이오 기업 겨냥한 ‘생물보안법’ 재추진 나서

미국 의회가 중국 바이오 기업들과의 거래를 제한하는 내용을 담은 ‘생물보안법’ 재추진에 나섰다. 생물보안법은 지난해 공화당과 민주당 양당의 지지를 받으며 통과가 확실시 됐지만 일부 주요 의원들의 반대로 상원에 막혀 불발됐다. 생물보안법이 통과되면 글로벌 제약사들이 중국 기업과 거래하던 물량이 국내 기업으로 넘어올 수 있어 업계의 기대감이 다시 커지고 있다.
10일 제약바이오 업계에 따르면 지난 달 31일(현지 시간) 미국 공화당의 빌 해거티 상원의원과 게리 피터스 민주당 상원의원이 2026 국방수권법에 생물보안법 내용을 포함한 개정안을 상원에 제출했다. 국방수권법은 매년 미국 의회가 통과시키는 국방 예산 및 정책을 담은 법안이다. 현지 언론들은 이번 개정안이 올해 9월 상원에서 심의될 가능성이 높다고 보고 있다.
●美 의회, 생물보안법 재추진
지난해 발의된 생물보안법에는 우시바이오로직스, 우시앱텍, 베이징유전체연구소(BGI), MGI, 컴플리트 지노믹스 등 중국의 대표 위탁개발생산(CDMO) 기업과 유전자 분석 기업 등 5곳이 규제 대상으로 적시됐다. 중국에 대한 글로벌 의약품 생산 의존도를 낮추고, 미국 국민들의 유전자 정보 등이 중국으로 흘러가지 않도록 하겠다는 의도에서다.
하지만 당시 5개 기업을 지정한 이유나 지정 해제에 대한 내용이 법안에 포함되지 않아 논란이 있었다. 이번에 제안된 개정안에는 이를 보완해 지정된 이유를 기업에 제공하고, 해당 기업이 90일 내 해명을 할 수 있도록 하는 규정이 포함됐다. 국방수권법이 발효되면 1년 내 관리예산국이 ‘우려 바이오 기업’ 명단을 공표해야 한다. 업계에서는 지난해 적시됐던 기업 5곳을 포함해 명단이 더 확대될 가능성도 있다고 보고 있다.
이번 개정안에 따르면 미국 행정기관은 우려 바이오 기업으로 지정된 곳이 생산하거나 제공하는 바이오 장비와 서비스를 조달할 수 없다. 정부로부터 대출 혹은 보조금을 받은 기업, 대학, 연구기관 역시 우려 바이오 기업과의 거래가 제한된다.
●韓 바이오 기업들 반사이익 기대
국내 바이오 업계에서는 이번 개정안으로 반사이익을 볼 가능성이 높다고 보고 있다. 중국 기업이 차지하던 거래 물량을 한국 기업들이 가져올 수 있기 때문이다. 한국바이오협회에 따르면 우려 바이오 기업으로 지정될 가능성이 높은 우시바이오로직스는 2023년 매출액 기준 글로벌 CDMO 시장에서 스위스 론자에 이어 세계 2위다.
변수는 다음 주 발표 예정인 미국의 의약품 관세다. 지금은 의약품 관세 규모와 적용 범위, 대상국가가 전혀 정해지지 않은 상황이다. 미국의 관세 발표 내용에 따라 글로벌 제약사들의 공급망이 다시 심하게 요동칠 가능성이 크다.
일본이나 유럽, 인도의 CDMO 기업들의 공세도 만만치 않다. 일본 후지필름의 경우 지난해 까지 미국 노스캐롤라이나 제조시설 확대를 위해 총 32억 달러(약 4조4500억 원)를 투자하겠다고 발표한 바 있다. 오기환 한국바이오협회 전무는 “아직 불확실성이 높은 상황이지만 다음 주 발표되는 의약품 관세와 생물보안법 등을 모두 고려해 치밀한 대미 전략을 마련해야 한다”고 했다.
