LAFC 7번 손흥민 “회장 전화에 마음 바꿔…새롭게 0에서 시작”

미국 로스앤젤레스(LA)FC 선수가 된 손흥민이 6일(현지 시간) 등번호 ‘7’이 새겨진 유니폼을 받았다. 그는 “새롭게 ‘0’에서 시작하는 것인데, 마무리는 항상 ‘레전드’가 되고 싶은 게 저의 꿈”이라고 포부를 밝혔다.
손흥민은 이날 미국 캘리포니아주 LA BMO 스타디움에서 열린 입단 기자회견에서 “LA에 온 것은 제 꿈이 이뤄진 것”이라며 이같이 말했다. 그는 “나는 여기 이기러 왔다. 재미있는 축구를 보여드릴 것이며, 성공을 거둘 것”이라고 덧붙였다.
손흥민은 자신의 입단 과정에 대해 “존(소링턴 회장 겸 단장)과 베넷(로즌솔 수석 구단주)이 영입에 애를 많이 썼다. 사실 이곳이 나의 첫 번째 선택은 아니었으나 시즌을 마치고 첫 통화로 존이 내 마음을 바꿨고, 그래서 여기에 있다”고 설명했다.
이어 “모든 것을 다 쏟아낸 뒤 새로운 장, 도전이 필요하다는 생각이 들었다”며 “LA는 한국인이 많고 커뮤니티가 큰 걸로 안다. 한국인으로, 외국에 이렇게 나와서 선수 생활을 하는 게 행운이라고 생각한다. 그런 분들을 자랑스럽게 만드는 게 제가 할 일”이라고 했다.
손흥민은 자신의 몸 상태를 자신했다. 그는 “프리시즌을 잘 치르고 왔기 때문에 몸 상태에 대해선 걱정하실 필요가 없을 것 같다”고 강조했다.
그러면서 “제가 유럽에서 좋은 활약을 했다고 해서 여기서도 그렇게 된다는 보장은 없다. 새롭게 ‘0’에서 시작하는 것인데, 마무리는 항상 ‘레전드’가 되고 싶은 게 저의 꿈”이라며 “이 클럽과 헤어질 땐 레전드로 불리며 나갔으면 한다”고 각오를 다졌다.
10년 넘게 영국을 비롯한 유럽 무대를 누비며 축구를 해 온 손흥민은 영어로 취재진의 질문 답변하던 중 축구를 두고 “‘풋볼(football)’이라고 해야 하나 ‘사커(soccer)’라고 해야 하나”라고 말하는 유머도 보였다. 영국에서는 축구를 풋볼로, 미국에서는 사커로 부른다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0