장기하♥윤가이, 19세차 연인 탄생에 이틀째 뜨거운 반응…“예쁜 사랑 하길”

가수 장기하(44)와 배우 윤가이(25)가 19세 차이를 극복하고 열애 중인 사실을 공개한 가운데, 공개 이틀째인 두 사람의 열애에 대해 누리꾼들의 뜨거운 반응이 이어지고 있다.
윤가이의 소속사 위엔터테인먼트 관계자는 지난 27일 뉴스1에 “두 사람이 교제 중”이라고 전했다.
윤가이와 장기하는 지난 2023년 쿠팡플레이 ‘SNL 코리아 리부트 시즌4’를 통해 크루와 호스트로 인연을 맺은 뒤, 음악과 영화 등 공통 관심사를 바탕으로 연인이 됐다. 교제 기간은 2년 이상이다.
두 사람의 열애 소식이 전해지자, 누리꾼들은 19세 차이인 두 사람의 나이 차에 주목해 이런저런 반응을 표하고 있다. “장기하 닮고 싶은 형 1위” “영포티의 승리” “어머니와 5세 차이라더라”라며 놀라움을 표하는 누리꾼이 있는가 하면, “예쁜 사랑하길” “잘 어울린다” “축하한다”며 두 사람의 사랑을 응원하는 이들도 있다.
한편 장기하는 1982년 2월생으로 만 44세이자 세는 나이로 45세다. 윤가이는 2000년 9월생으로 만 25세이자 세는 나이로는 26세다. 두 사람은 현재 만으로는 19세, 세는 나이로는 18세 차이가 난다.
장기하는 밴드 장기하와 얼굴들을 거쳐 현재 솔로 싱어송라이터이자 프로듀서로 활동 중인 아티스트다. 독창적인 음악성으로도 많은 사랑을 받았으며 영화 ‘밀수’와 ‘베테랑2’의 음악감독을 맡기도 했다. 시트콤 ‘감자별 2013QR3’(2013) 영화 ‘바이러스’(2025) 등에서 배우로도 활약했다.
윤가이는 2019년 영화 ‘선희와 슬기’로 데뷔했다. 이후 ‘마당이 있는 집’(2023) ‘악귀’(2023) ‘가족계획’(2024) ‘나의 완벽한 비서’(2025) ‘언더커버 하이스쿨’(2025) ‘레이디 두아’(2026) 등에 출연했으며, ‘SNL 코리아 리브트’ 시즌4~5에 출연하며 얼굴을 알렸다. MBC ‘나 혼자 산다’에서도 일상을 공개해 주목받았다. 넷플릭스 기대작 ‘지금 우리 학교는 시즌2’에도 출연한다.
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