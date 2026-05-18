나홍진 ‘호프’ 본 현지 관객 반응은…“믿기 어려울 정도로 훌륭”

나홍진 감독의 ‘호프’가 제79회 칸 국제영화제(칸 영화제)에서 공개된 가운데, 현지 관객들은 영화에 대해 긍정적인 반응을 보였다.
17일 오후 9시 30분(현지 시각, 한국 시각 18일 오전 4시 30분) 프랑스 칸 팔레 데 페스티발에서 열린 공식 상영회를 통해 ‘호프’가 공개됐다. ‘호프’는 2시간 40분이라는 긴 상영 시간에도 불구하고, 관객들로부터 7분간 기립 박수를 받았다.
상영회 후 프랑스 관객 엘리아스(Elias) 씨는 “모든 신이 믿기 어려울 정도로 훌륭했다, 모든 것이 소개되는 앞부분이 특히 좋았다, 나홍진 감독의 영화는 처음 보는 것이었다, ‘곡성’을 추천받아 보려고 한다”고 영화를 본 소감을 전했다.
불가리아에서 온 관객 파벨(Pavel) 씨는 “영화를 보고 흥분된다, 마지막이 조금 낯설게 느껴졌던 반면 끝없이 액션이 나오는 앞부분이 너무 좋았다”고 솔직한 감상을 전했다.
‘호프’는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 범석(황정민 분)이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 그린 작품이다. SF와 액션, 스릴러 장르를 아우르는 이 영화는 황정민, 조인성, 정호연 등 한국 배우들 및 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르 등 외국 스타들도 출연했다.
나홍진 감독은 영화 ‘추격자’(2008)로 제61회 칸 영화제 비경쟁 부문에 처음 초대를 받았다. 이후 ‘황해’(2011)로 제64회 칸 영화제의 주목할만한 시선, ‘곡성’(2016)으로 제69회 칸 영화제 비경쟁 부문에 초청 됐다. 특히 ‘곡성’은 미스터리하면서도 서스펜스 높은 전개로 호평을 받았으며, 글로벌 흥행 수익 4985만 1770 달러(740억 7973만 220원)을 거두는 등 그해의 가장 인상적인 한국 영화 중 하나로서 주목받았다.
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