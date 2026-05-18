나홍진 ‘호프’ 본 현지 관객 반응은…“믿기 어려울 정도로 훌륭”

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제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 ‘호프’ 공식 시사회가 끝난 18일(현지 시각) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티벌(Palais des Festivals) 뤼미에르 대극장 앞 레드카펫 계단에서 나홍진 감독이 서 있다. 2026.5.18 뉴스1
제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 ‘호프’ 공식 시사회가 끝난 18일(현지 시각) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티벌(Palais des Festivals) 뤼미에르 대극장 앞 레드카펫 계단에서 나홍진 감독이 서 있다. 2026.5.18 뉴스1
나홍진 감독의 ‘호프’가 제79회 칸 국제영화제(칸 영화제)에서 공개된 가운데, 현지 관객들은 영화에 대해 긍정적인 반응을 보였다.

17일 오후 9시 30분(현지 시각, 한국 시각 18일 오전 4시 30분) 프랑스 칸 팔레 데 페스티발에서 열린 공식 상영회를 통해 ‘호프’가 공개됐다. ‘호프’는 2시간 40분이라는 긴 상영 시간에도 불구하고, 관객들로부터 7분간 기립 박수를 받았다.

상영회 후 프랑스 관객 엘리아스(Elias) 씨는 “모든 신이 믿기 어려울 정도로 훌륭했다, 모든 것이 소개되는 앞부분이 특히 좋았다, 나홍진 감독의 영화는 처음 보는 것이었다, ‘곡성’을 추천받아 보려고 한다”고 영화를 본 소감을 전했다.

불가리아에서 온 관객 파벨(Pavel) 씨는 “영화를 보고 흥분된다, 마지막이 조금 낯설게 느껴졌던 반면 끝없이 액션이 나오는 앞부분이 너무 좋았다”고 솔직한 감상을 전했다.

제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 ‘호프’ 공식 시사회가 끝난 18일(현지 시각) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티벌(Palais des Festivals) 뤼미에르 대극장 앞 레드카펫 계단에서 나홍진 감독과 배우 정호연, 황정민, 조인성 등 출연진이 관객들에게 인사하고 있다. 2026.5.18 뉴스1
제79회 칸 국제영화제 경쟁부문 초청작 ‘호프’ 공식 시사회가 끝난 18일(현지 시각) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티벌(Palais des Festivals) 뤼미에르 대극장 앞 레드카펫 계단에서 나홍진 감독과 배우 정호연, 황정민, 조인성 등 출연진이 관객들에게 인사하고 있다. 2026.5.18 뉴스1


‘호프’는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 범석(황정민 분)이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 그린 작품이다. SF와 액션, 스릴러 장르를 아우르는 이 영화는 황정민, 조인성, 정호연 등 한국 배우들 및 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르 등 외국 스타들도 출연했다.

나홍진 감독은 영화 ‘추격자’(2008)로 제61회 칸 영화제 비경쟁 부문에 처음 초대를 받았다. 이후 ‘황해’(2011)로 제64회 칸 영화제의 주목할만한 시선, ‘곡성’(2016)으로 제69회 칸 영화제 비경쟁 부문에 초청 됐다. 특히 ‘곡성’은 미스터리하면서도 서스펜스 높은 전개로 호평을 받았으며, 글로벌 흥행 수익 4985만 1770 달러(740억 7973만 220원)을 거두는 등 그해의 가장 인상적인 한국 영화 중 하나로서 주목받았다.

(칸=뉴스1)

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