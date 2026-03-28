‘병역 비리’ 라비, 소집해제 후 사과 “비겁한 선택으로 상처드려”

병역의무를 회피한 혐의로 징역형을 선고받았던 그룹 빅스 출신 래퍼 라비(33·김원식)가 소집해제 후 사과했다.
라비는 지난 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 “오랜만에 인사드린다”며 글을 올렸다.
그는 “저는 2022년 10월부터 사회복무요원으로 근무하던 중 병역법 위반과 관련된 재판을 받게 되었고, 그 과정으로 인해 복무가 중단됐다”며 “이후 병무청의 처분과 지시에 따라 남은 복무 기간을 이행해 지난 2025년 12월 13일 자로 소집 해제됐다”고 알렸다.
이어 “이 과정을 겪으며 스스로를 돌아보고 다그쳐야 할 때 개인의 상황과 환경을 핑계 삼아 이해를 바랐던 저 자신이 더없이 부끄럽게 느껴졌고, 비겁한 선택으로 타인에게 상처와 피해를 줄 수 있다는 걸 깨닫게 됐다”며 “저의 잘못된 행동으로 상처를 입으신 분들께 다시 한번 사과 말씀드리며 앞으로 더 나은 사람으로 살기 위해 끊임없이 배우고 스스로를 다잡아가겠다”고 전했다.
지난 2023년 병역 브로커 구 모 씨와 공모해 뇌전증 환자인 것처럼 병역 의무를 회피한 혐의로 기소된 라비는 1심과 2심에서 모두 징역 1년에 집행유예 2년이 선고됐다. 이후 상고하지 않으면서 형이 확정됐다.
당시 라비는 “과거 기존에 가지고 있던 질환으로 사회복무 판정을 받고 활동을 위해 복무를 연기하던 중 더 이상 복무 연기가 어려운 시점에 도달하게 됐었다”라며 “당시 사내의 유일한 수익 창출 아티스트였다는 점과 코로나 이전 체결한 계약서들의 이행 시기가 기약 없이 밀려가던 상황 속 위약금 부담으로 복무 연기가 간절한 시점이었고, 그 간절한 마음에 저는 어리석은 선택을 했다”라고 밝혔다. 그러면서 잘못된 선택으로 상처 입었을 뇌전증 환자와 팬들에게 사과함과 동시에 몸담고 있던 팀 빅스에서 탈퇴했다.
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