있지 유나, 꿈 같은 비주얼

그룹 ITZY(있지) 유나가 솔로 데뷔 앨범 ‘Ice Cream’(아이스크림) 새 이미지를 공개했다.
사진 속 유나는 새하얀 배경 위 빛나는 비주얼로 이목을 집중시켰다. 커다란 깃털이 달린 모자와 화려한 액세서리, 시원한 컬러감의 스타일링이 유나의 에너지와 조화를 이뤘다. 유나는 마음을 사로잡겠다는 듯 당당하게 어딘가를 겨냥하는가 하면, 선베드에 누워 여유를 만끽하는 모습으로 개성을 표현했다. 새 앨범 ‘Ice Cream’에는 동명의 타이틀곡을 필두로 ‘B-Boy’(비보이), ‘Blue Maze’(블루 메이즈), ‘Hyper Dream’(하이퍼 드림)까지 총 4곡이 실린다. 최근 종영한 첫 연기 도전작 tvN 토일드라마 ‘언더커버 미쓰홍’에서 색다른 모습으로 시청자를 매료한 유나가 그룹 두 번째 솔로 주자로 나서 무대 위 존재감을 드러낸다.
유나의 이름으로 첫 선보이는 앨범 ‘Ice Cream’과 동명 타이틀곡은 3월 23일 오후 6시 정식 발매되며, 당일 오후 5시에는 카운트다운 라이브를 진행하고 특별한 순간을 팬들과 함께한다.
댓글 0