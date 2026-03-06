드래곤포니 고강훈, 장애물 타파 외침

밴드 드래곤포니(Dragon Pony/안태규, 편성현, 권세혁, 고강훈)가 세 번째 EP ‘RUN RUN RUN(런런런)’의 타이틀곡 ‘아 마음대로 다 된다!’의 고강훈 버전 티저 필름 업로드를 마지막으로, 멤버별 티저 필름을 모두 공개했다.
영상 속 고강훈은 장애물에 가로막혀 마음대로 되지 않는 상황에 지친 것도 잠시, 확성기를 통해 “아 마음대로 다 된다!”라고 외치며 단숨에 분위기를 반전시킨다. 고강훈은 빠른 비트 위 파워풀한 드럼 연주로 에너제틱한 매력을 과시하며 신곡을 향한 궁금증을 더했다.
‘아 마음대로 다 된다!’는 ‘세상이 정한 기준을 따라가기보다는 나답게 살아보겠다’는 청춘의 뜨거운 외침이 담긴 곡이다. 테크니컬한 기타 리프를 시작으로 다채롭게 레이아웃된 악기 사운드의 진가를 느낄 수 있을 전망이다.
세 번째 EP ‘RUN RUN RUN’은 불완전한 청춘 성장 서사를 다채로운 장르로 풀어낸 앨범으로, 아직 불완전할지라도 계속해 앞으로 달려가는 드래곤포니의 당찬 포부가 담겼다. 타이틀곡 ‘아 마음대로 다 된다!’를 포함해 ‘손금’, ‘Zombie’, ‘리허설’, ‘숨긴 마음’까지 총 5곡이 수록됐으며, 멤버 전원이 메인 프로듀서로서 전곡 작사, 작곡, 편곡을 맡았다.
드래곤포니의 세 번째 EP ‘RUN RUN RUN’은 오는 10일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
