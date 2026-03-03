피원하모니, 영웅 파업 그 이후

그룹 피원하모니(P1Harmony, 기호 테오 지웅 인탁 소울 종섭)가 미니 9집 ‘UNIQUE’(유니크)의 첫 번째 콘셉트 사진을 공개했다.
사진 속 피원하모니는 회색빛 도시를 배경으로 시크하면서도 미스터리한 분위기를 풍기며 눈길을 끈다. 사라진 영웅 피원하모니를 찾는다는 광고가 신문부터 외벽까지 거리 곳곳에 붙어 있는 가운데, 멤버들은 은밀히 몸을 피하거나 심지어 영웅을 찾지 말라는 내용의 피켓을 들고 있는 모습으로 포착되어 호기심을 유발한다. 피원하모니가 10개월 만에 국내에서 선보이는 신보 ‘UNIQUE’는 영웅 파업을 선언했던 전작 ‘DUH!’(더!)와 연결성을 가지는 앨범으로, 파업 이후 자취를 감췄던 피원하모니가 다시 영웅으로 복귀하는 여정을 그린다.
피원하모니 미니 9집 ‘UNIQUE’는 오는 3월 12일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다. 또 3월 6~8일에는 세 번째 월드투어의 피날레를 장식할 서울 앙코르 콘서트 ‘P1ustage H : MOST WANTED ENCORE’(플러스테이지 에이치 : 모스트 원티드 앙코르)를 개최한다.
