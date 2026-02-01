‘왕과 사는 남자’, 엔딩 크레디트에 ‘이선균’ 등장 “특별히 감사드립니다”

700만 돌파를 코앞에 앞두고 있는 영화 ‘왕과 사는 남자’(감독 장항준)의 엔딩 크레디트에 ‘이선균이라는 이름이 등장해서 화제다.
영화 ’왕과 사는 남자‘의 엔딩 크레디트에는 “제작진은 다음 분들께 특별히 감사드립니다”라는 인사와 함께 여러 명의 이름이 게재돼 있다. 장항준 감독이 출연했던 SBS 프로그램 ’꼬꼬무‘를 비롯해 ’류승완‘ ’싸이‘ ’정웅인‘ ’김희선‘ 등 익숙한 이름들이 나열된 가운데, ’이선균‘이라는 이름 역시 해당 리스트에 포함돼 있어 눈길을 끈다.
장항준 감독은 배우 고(故) 이선균과 절친한 관계로 지난 2023년 tvN 여행 프로그램 ’아주 사적인 동남아‘에 출연해 함께 여행을 즐겼다. 또한 고 이선균은 장항준 감독의 유튜브 콘텐츠 ’넌 감독이었어‘에 출연하는가 하면, 장 감독이 2023년 4월 영화 ’리바운드‘의 개봉 당시 예능 프로그램 ’전지적 참견시점‘에 출연했을 때도 그의 작업실을 찾아 함께 하며 ’절친‘의 면모를 보였다.
엔딩 크레디트에 등장하는 이선균이 고 이선균이 맞는지, 혹은 동명이인인지 대해서는 확인되지 않았다. 하지만 누리꾼들은 생전 이선균이 장항준 감독의 절친이었던 만큼, 장 감독이 절친의 이름을 게재한 것으로 추측하고 있다.
한편 이선균은 지난 2023년 12월 27일 의식이 없는 채 발견돼 충격을 안겼고, 영화계 동료들의 애도가 이어졌다.
댓글 0