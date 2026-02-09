‘왕과 사는 남자’, 5일만에 100만…‘왕의 남자’와 비슷한 흥행 추이

‘왕과 사는 남자’는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담은 영화다. 이 영화는 개봉 첫 주말 전체 박스오피스 1위에 등극했다.
영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 ‘왕과 사는 남자’는 지난 9일 오전 7시 기준, 6일부터 8일까지 관객수 76만 1831명을 기록하며 개봉 첫 주말 전체 박스오피스 정상에 올랐다. 더불어 이로써 ‘아바타: 불과 재’(63만 616명) ‘만약에 우리’(34만 270명)를 넘어서며 2026년 주말 박스오피스 최고 스코어 기록을 경신하는 데도 성공했다.
‘왕과 사는 남자’는 유해진의 전작이자 2025년 한국 영화 전체 박스오피스 2위에 오른 ‘야당’의 개봉 첫 주말 스코어 61만 183명을 뛰어넘었다. 5일 연속 전체 박스오피스 1위를 이어간 ‘왕과 사는 남자’는 개봉 5일 만에 100만 관객을 돌파하며, 흥행 강자로 자리매김했다. 특히, 이는 과거 신드롬을 일으켰던 ‘왕의 남자’와 비슷한 흥행 추이로, 또 한 번의 사극 열풍을 예고하고 있다.
