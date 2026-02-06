‘침대 CF송 주인공’ HONNE, 데뷔 10주년 프로젝트 포문

팝 듀오 HONNE가 데뷔 10주년을 맞아 지난 10년의 음악 여정을 되짚는 스페셜 프로젝트를 본격적으로 시작했다.
HONNE는 오늘(6일) 0시, 디지털 싱글 ‘Warm on a Cold Night (10 Years)’를 발매하며 데뷔 10주년 컴필레이션 앨범 ‘HONNE — 10’의 서막을 열었다. 이번 싱글을 시작으로 2월부터 5월까지 매달 한 곡씩 디지털 싱글로 순차 공개되며, 오는 5월 15일 전체 컴필레이션 앨범이 발매될 예정이다.
영국 출신 글로벌 팝 듀오 HONNE는 약 10년 전 첫 싱글 ‘Warm on a Cold Night’를 발표하며 등장해 감성적인 가사와 따뜻하고 친밀한 사운드, 현대적인 프로듀싱이 결합된 독보적인 스타일로 주목받았다. 이후 동명의 데뷔 앨범을 비롯해 꾸준한 앨범 활동을 이어가며 ‘Location Unknown’, ‘Day 1’, ‘no song without you’ 등 다수의 대표곡을 탄생시켰고, 누적 스트리밍 30억 회 이상을 기록하며 글로벌 히트메이커 싱어송라이터 듀오로 자리매김했다.
글래스톤베리 페스티벌(Glastonbury Festival), 코첼라(Coachella), 서머소닉(Summer Sonic) 등 세계 유수의 페스티벌 무대에 올랐으며, RM(BTS), 톰 미쉬(Tom Misch), 칼리드(Khalid) 등과의 협업을 통해 음악적 스펙트럼을 확장해왔다.
특히 ‘Warm on a Cold Night’는 국내 CF를 통해 알려지며 한국 팬들에게도 깊은 인상을 남겼다. 섬세한 멜로디와 보편적인 감정을 담아낸 음악으로 글로벌 팬덤을 확장해온 HONNE는 데뷔 10주년을 맞아 컴필레이션 앨범 프로젝트를 통해 또 한 번 자신들의 여정을 되짚는다.
데뷔 10주년을 기념해 선보이는 스페셜 프로젝트 앨범 ‘HONNE — 10’은 지난 10년간 많은 사랑을 받아온 대표곡들을 중심으로 구성됐다. 화려한 사운드 대신 가사와 감정의 본질에 집중한 어쿠스틱하고 미니멀한 편곡을 통해, HONNE 특유의 정직함과 온기를 고스란히 담아냈다. 오랜 시간 함께해온 팬들에게는 추억을, 지금의 HONNE를 사랑하는 리스너들에게는 다시 한번 깊이 있는 감정을 전하는 앨범이 될 전망이다.
이번 프로젝트의 첫 시작을 알리는 ‘Warm on a Cold Night (10 Years)’는 HONNE의 모든 여정이 시작된 데뷔곡을 새롭게 재해석한 버전이다. 사랑에 빠졌을 때 느끼는 믿기지 않는 감정을 섬세하고 진솔하게 담아낸 이 곡은 10 Years 버전을 통해 더욱 짙어진 온기와 성숙한 분위기를 담아냈다.
HONNE는 “이 곡이 지닌 재즈틱한 늦은 밤의 정취를 한층 더 극대화하고자 했다”며 “서울의 작은 지하 바에서 흘러나오는 장면이 자연스럽게 떠오르는 버전”이라고 전했다.
이와 함께 HONNE는 이번 10주년 프로젝트에 대해 “오랜 시간 준비해온 작업으로, 팬들과 나눌 날만을 기다려왔다”며 “초기 앨범의 곡들을 다시 마주하며 우리가 왜 HONNE를 시작했는지, 이 음악들이 지금도 우리에게 얼마나 큰 의미를 지니는지를 다시금 느끼게 됐다”고 밝혔다. 이어 “‘HONNE — 10’은 팬들을 향한 감사이자, 우리의 뿌리를 되새기는 이정표가 될 것”이라고 덧붙여 기대감을 높였다.
HONNE의 데뷔 10주년 프로젝트는 매달 디지털 싱글 공개를 거쳐 오는 5월 15일 전체 컴필레이션 앨범 ‘HONNE — 10’으로 완성된다. 첫 번째 디지털 싱글 ‘Warm on a Cold Night (10 Years)’는 현재 각종 음원 스트리밍 플랫폼을 통해 감상할 수 있다.
