김종민 “H.O.T. 지켰다”…데뷔 비화 공개

지난 29일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’(이하 ‘짠한형’)에서는 예능 ‘1박2일’의 김종민, 문세윤, 딘딘이 출연, 신동엽이 게스트로 출연했다.
해당 영상에서 코요태 김종민이 H.O.T.로 데뷔할 뻔했던 일화가 전해졌다. 학창 시절 춤을 췄던 김종민은 선생님의 추천으로 초기 SM엔터테인먼트 오디션을 보게 됐다고 밝혔다. 김종민은 “춤을 췄는데, 매니저가 보더니 ‘유영진 댄서부터 시작할래?’라고 했다”라며 가수로는 탈락이라는 생각에 가지 않았다고 털어놨다. 이후 H.O.T. 멤버들이 유영진의 댄서로 무대 경험을 쌓은 후 데뷔한 걸 알게 됐다고.
이에 딘딘이 “형이 H.O.T.를 지킨 거잖아, 대단한 일 한 거야!”라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 김종민은 오디션 중 춤을 추다 머리를 바닥에 부딪혔다고 회상하며 “기절할 뻔했다, 어리니까 딱 일어나서 아무렇지 않은 척, 원래 그런 척했다”라고 덧붙였다.
더불어 김종민은 댄서 활동 중, 돈을 벌기 위해 산속에 있는 경양식 레스토랑에서 아르바이트한 적이 있다고 밝혔다. 당시 김종민은 목사인 손님에게서 “여기 일할 사람 같지 않다, 넓은 곳으로 가시는 게 나을 것 같다”라는 말을 듣고 곧바로 식당을 그만두게 됐다고 해 모두를 놀라게 했다.
그러나 알고 보니 김종민이 서빙을 잘못해 열받아 한 말이었던 것. 김종민은 목사의 말을 듣고, 다시 돌아가 엄정화의 댄서가 됐다며 “그분 때문에 인생이 바뀌었다”라고 고백해 재미를 더했다.
