스키즈, 美 빌보드 연간 차트 최초∙최고 기록…레코드 메이커 저력

보이그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 미국 빌보드 연말 결산 차트에서 최초, 최고 성적을 거두고 그룹 위상을 드높였다.
최근 미국 빌보드가 공식 홈페이지에 발표한 2025년 연간(Year-End) 차트에 따르면 스트레이 키즈는 정규 4집 ‘카르마’(KARMA)로 ‘톱 앨범 세일즈’, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’ 5위를 차지하며 K팝 발매 작품 중 최고 순위를 기록했다.
‘월드 앨범 아티스트’에서는 1위, ‘톱 앨범 세일즈 아티스트’는 2위에 등극했고 ‘톱 아티스트 듀오/그룹’ 7위, ‘빌보드 200 아티스트’에서는 49위로 K팝 아티스트 기준 가장 높게 랭크됐다. ‘빌보드 200 아티스트 듀오/그룹’ 부문 4위, 정규 4집 ‘카르마’의 타이틀곡 ‘세리머니’(CEREMONY)는 ‘댄스 디지털 송 세일즈’ 20위에 올라 아시아 아티스트 중 유일하게 각 차트에 진입했다.
‘월드 앨범’ 차트에서도 ‘스키즈합 한힙테이프’(SKZHOP HIPTAPE) 합 1위, 정규 4집 ‘카르마’가 2위에 자리하며 최상위권을 섭렵했다. 이외에도 ‘합’이 ‘톱 앨범 세일즈’ 7위, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’ 6위, ‘빌보드 200 앨범’ 차트에는 ‘카르마’ 128위, ‘합’ 157위로 두 작품을 이름 올렸고 ‘톱 아티스트’ 69위에 차트인했다. 월드투어 ‘도미네이트’로는 ‘톱 투어 2025’ 차트에서 K팝 아티스트 최고 순위인 10위에 안착했다.
올해 스트레이 키즈는 정규 4집 ‘카르마’와 ‘스키즈 잇 테이프-두 잇’으로 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에 각 7연속, 8연속 차트 진입과 동시에 1위로 직행시키는 대기록을 수립했다. 해당 성과로 전 세계 그룹 중 세 번째로 많은 ‘빌보드 200’ 1위작 보유 그룹이 되었고 ‘빌보드 200’ 역사상 최초 8연속, 2000년대 기준 ‘빌보드 200’ 차트 최다 1위 기록 그룹 타이틀도 자체 경신했다.
미국 빌보드 주요 차트와 함께 연간 차트까지 휩쓸고 있는 스트레이 키즈의 맹활약에 귀추가 주목된다.
