이병헌 母, 며느리 이민정 자랑…“성격 좋고 살림도 잘해”

2일 오후 배우 이민정의 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’에는 이민정과 시어머니가 함께하는 요리 영상이 게재됐다.
이병헌의 어머니이자 이민정의 시어머니가 ‘이민정 MJ’ 유튜브에 직접 출연해 김치김밥 레시피를 공개했다. 앞서 영화감독 박찬욱이 예능 ‘유퀴즈’(유 퀴즈 온 더 블럭)에 출연해 이병헌 어머니의 김치김밥 맛을 극찬하며 레시피 요청이 쏟아졌던 것.
며느리 이민정이 시어머니에게 배운 대로 김밥을 만드는 동안, 제작진이 시어머니에게 며느리 이민정 자랑 3가지를 요청했다. 이에 어머니는 “어려운 숙제를 내주면 여간 곤란하다”라고 하기도. 그러나 어머니는 곧바로 며느리 이민정에 대해 “성격이 너무 좋다”라고 칭찬하며 “자기 남편한테도 너무 잘한다, 그게 너무 감사하다”라고 덧붙였다. 더불어 어머니는 “새끼 잘 키워, 살림 잘해”라며 “흉을 볼만한 흉거리가 없다”라고 며느리 이민정을 향한 애정을 전했다.
이민정은 시어머니의 칭찬에 민망한 듯 “오빠(이병헌)가 없기에 다행이지, 있으면 치고 들어올 말이 많을 것 같다”라고 해 웃음을 안겼다.
