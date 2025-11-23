손미나, 하와이서 교통사고 “죽음 받아들이는 경험, 인생 바뀌어” 회상

22일 손미나 유튜브 채널 방송

방송인 손미나가 아픈 인생 경험을 털어놨다.

손미나는 22일 자신의 유튜브 채널을 통해 인생 그래프를 만들었다.

그는 “2012년 지금까지 제 인생에서 가장 슬픈 일이 발생했다, 아버지가 세상을 떠났다, 너무 갑작스럽고 예측하지 못한 일이다, 그때 무조건 가족이 가까이 있어야 한다고 생각했다, 그보다 중요한 게 뭐가 있나, 다 정리하고 귀국했다”라고 돌아봤다.

그는 한국에서 여러가지 프로젝트를 맡아 ‘업무 과다’의 삶을 살았다고 돌아봤다.

이어 “2018년 교통사고가 난다”라면서 “하와이에 가서 아침식사를 하고 커피를 마시고 차를 타고 출발한지 10분도 안 돼서 운전하는 미국인 카메라맨이 ‘Oh, NO’라고 소리치더라, 엄청나게 큰 차가 전속력으로 다가오는게 보이는데 마지막에는 자기 죽음을 받아들이는 이상한 경험을 했다, 병원에 갔는데 못 걸을 수도 있다는 얘기를 하는 걸 들었다, 검사 결과를 기다리는데 인생이 바뀌었다”라고 회상했다.

이어 “내일 당장 세상이 멈춘다고 해도 내가 오늘 하고 싶은 게 뭘까를 생각하면서 아침마다 살자고 결심했다”라면서 “심각한 번아웃이 왔고 상담을 받았더니 ‘한국에 있으면 계속 일을 하니까 최대한 먼 곳으로 가라’고 하더라, 그렇게 쿠바에 갔다”라고 했다.
방송인 손미나 유튜브
방송인 손미나 유튜브

그러면서 “쿠바에 한달 계획으로 갔다가 6개월 정도 살게 됐다, 시간을 보내며 관찰하니까 나는 길 위에 서서 세상을 보고 여행도 하고 사람들을 봐야 하는 사람이더라”고 말했다.

한편 손미나는 KBS 24기 공채 아나운서 출신으로 ‘가족오락관’ ‘도전! 골든벨’ ‘KBS 9시뉴스’ 등 방송사 간판 프로그램 진행을 맡으며 남녀노소 사랑을 한 몸에 받았다. 이후 ‘스페인 너는 자유다’를 시작으로 여행 에세이는 물론, 번역서와 소설 등을 출간해 베스트셀러 작가로 등극했다.

현재 손미나는 방송활동과 집필, 강연 활동 외에도 유튜브 활동에서 대중과 활발하게 소통하고 있다.

