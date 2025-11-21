본격 배우 행보…김정태, 초6 아들 김시현과 PA 엔터 전속계약

피에이 엔터테인먼트는 21일 전속계약 소식과 함께 “대중성과 연기력을 겸비한 배우 김정태, 그리고 잠재력이 돋보이는 김시현과 함께하게 돼 매우 기쁘다”며 “두 사람의 강점이 온전히 발휘돼 다양한 작품에서 역량을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.
현재 김정태는 배우 신현준과 함께 tvN ‘웰컴투 불로촌’ MC로 활약하며 예능 분야에서도 꾸준한 존재감을 입증하고 있다. 특유의 인간미 넘치는 진행과 다년간의 경험에서 우러나는 유연한 소통력으로 시청자들에게 호응을 얻고 있다.
또한 최근 촬영을 마친 영화 ‘컨설턴트’의 개봉도 앞두고 있다. ‘컨설턴트’는 2012년부터 2016년까지 많은 관객들에게 사랑받은 연극 ‘슈퍼맨 강보상’이 원작으로, 사람이 죽어야 돈을 버는 장례지도사와 사람이 살아야 돈을 버는 보험설계사를 중심으로 풀어낸 힐링 휴먼 코미디다. 김정태는 극 중 장례지도사 자격을 취득했지만 실적 부족으로 어려움을 겪다 뜻밖의 기회를 맞는 염송장 역을 맡아 특유의 농익은 연기를 펼칠 예정이다.
초등학교 6학년인 김정태의 둘째 아들 김시현은 올해 4월 방영된 KBS 2TV ‘공부와 놀부’에 김정태와 함께 출연해 공동 우승을 차지하며 시청자들에게 강한 인상을 남겼다. 또한 웹드라마 ‘거실에 아이돌이 산다’와 개봉예정인 영화 ‘컨설턴트’ ‘가족여행’에서 자연스러운 연기와 신선한 에너지로 가능성을 확실히 보여줬다. 이번 전속계약을 통해 본격적인 배우 활동에 나서는 김시현은 어린 나이임에도 자신만의 색을 지닌 표현력, 카메라 앞에서의 안정감을 보여줘 향후 성장이 기대되는 신예로 업계에서 주목받고 있다.
