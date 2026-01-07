“고압 워터건 쏴 얼굴 찢어져”…안산 물축제 관계자 4명 檢송치

지난해 여름 경기 안산시 물 축제에서 발생한 ‘고압 워터건 부상 사고’와 관련해 경찰이 관련자들을 무더기로 검찰에 넘겼다.
6일 경찰에 따르면 안산단원경찰서는 업무상과실치상 혐의로 물 축제 용역업체 관계자 2명, 안산문화재단 직원 2명 등 4명을 기소 의견으로 수원지검 안산지청에 송치했다.
사고는 지난해 8월 15일 안산문화재단이 안산문화광장 일대에서 개최한 ‘안산서머페스타 2025 물축제 여르미오’ 행사장 무대에서 발생했다.
당시 대학생 A 씨는 노래 공연을 하던 중 동료 B 씨가 쏜 고압 워터건 물줄기에 맞았다. 문제의 워터건은 공연 스태프로 추정되는 인물이 공연 도중 무대 위에 올려놨고, B 씨가 이 워터건으로 관객석을 향해 물을 발사했다.
그런데 이 과정에서 워터건이 갑작스럽게 A 씨 얼굴 방향으로 향했고, A 씨는 고압의 물줄기를 정면으로 맞았다. A 씨의 얼굴에선 피가 흘렀고, 곧바로 응급실로 이동해 치료받았으나 안면과 손이 찢어지는 등 중상을 당했다.
A 씨의 가족들은 “안산시와 안산문화재단 등 책임 지려는 이가 없다”며 관련자들을 경찰에 고소했다.
이들은 “해당 워터건은 정상적인 업체에서는 무대 공연에 사용하지 않는 것으로 파악했다. 공연자들은 워터건을 공연 전에 본 적도 없고 사용법조차 몰랐다고 한다”며 안전관리 미흡을 지적했다.
경찰은 안전 시스템 문제를 소홀히 했다고 보고 행사업체와 안산문화재단 관계자들을 입건해 검찰에 넘겼다. 다만 워터건을 쏜 B 씨는 현장에서 갑자기 기기가 교체된 점 등을 고려해 위험성을 예견하기 어려웠다고 보고 불송치한 것으로 알려졌다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
