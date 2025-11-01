BTS 진, 아미와 제대로 달렸다…팬콘으로 증명한 ‘진’가

지난달 31일 오후 7시 인천시 미추홀구 인천문학경기장 주경기장에서는 방탄소년단 진 앙코르 팬콘서트 ‘#런석진_EP.투어_앙코르’(#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE)의 첫째 날 공연이 열렸다.
‘#런석진_EP.투어’는 진이 진행하는 단독 웹예능 ‘달려라 석진’의 일환으로 진행된 첫 번째 단독 월드투어다. 지난 6월 고양종합운동장 보조경기장을 시작으로 일본, 미국, 영국, 네덜란드 등을 방문하면서 글로벌 팬들을 만났고, 인천 앙코르 콘서트로 그 대단원의 막을 내리게 됐다.
이날 팬콘서트는 진의 웹예능 ‘달려라 석진’을 주제로 한 공연이라는 점에서 시작부터 색다른 구성이 준비돼 눈길을 끌었다.
오프닝 무대에서 진은 무대가 아닌 주경기장의 러닝 트랙에서 등장해 ‘러닝 와일드’(Running Wild)를 부르면서, 공연장을 한 바퀴 돌며 팬들과 가깝게 소통헀다. 특히 일본, 미국, 영국, 네덜란드의 도시들을 형상화한 결승선들을 통과하는 구성 역시 진이 솔로 투어로 걸어온 여정을 엿볼 수 있게 했다.
팬들과 함께 즐기는 게임도 돋보였다. 진은 ‘통해라 아미’로 이름을 지은 텔레파시 게임을 팬들과 함께 즐겼고, 아미가 부르는 곡을 진이 맞히는 싱어롱 게임까지 진행하면서 팬들과 함께 만들어가는 팬콘서트를 선보여 매력을 더헀다.
진의 감미로운 보컬과 함께 하는 공연은 감동을 두 배로 만들었다. ‘러닝 와일드’와 ‘아이 윌 비 데어’(I‘ll Be There)로 이어지는 무대에서는 화려한 폭죽과 함께 진은 마치 페스티벌에 온 것만 같은 감성을 선사했고, ’구름과 떠나는 여행‘, ’네게 닿을 때까지‘, ’돈트 세이 유 러브 미‘(Don’t Say You Love Me)로 이어지는 곡들에서는 공연장을 후끈 달아오르게 만드는 에너지를 선보였다.
특히 진은 ‘그리움에’와 ‘전하지 못한 진심’을 직접 피아노를 연주하면서 노래를 부르며 감미로운 보컬로 아미의 마음을 설레게 만들었다.
깜짝 게스트도 있었다. 바로 방탄소년단 멤버 제이홉과 정국이었다. 이들은 ‘슈퍼참치’ 무대에 등장해 진과 함께 무대를 꾸몄고, 제이홉은 ‘킬링 잇 걸’(Killin‘ It Girl)로, 정국은 ’스탠딩 넥스트 투 유‘(Standing Next to You)로 솔로 무대도 펼쳐 보여 현장을 찾은 팬들에게 잊지 못할 추억을 선물했다.
이외에도 진은 ’아이돌‘(IDOL), ’소 왓‘(So What), ’마이 유니버스‘(My Universe)로 이어지는 방탄소년단 메들리 무대를 선보이는가 하면 ’디 애스트로넛‘(The Astronaut)과 ’없음 위드아웃 유어 러브‘(Nothing Without Your Love) 등의 인기곡 무대로 팬들의 마음을 제대로 사로잡았다.
진은 앙코르 무대까지 총 20곡의 무대 구성을 선보이면서, 그룹 활동이 아닌 솔로 활동에서도 자신만의 진가를 제대로 느낄 수 있게 했다. 또한 ’문‘(Moon) 무대에서는 열기구까지 등장하면서 눈과 귀가 즐거운 진풍경이 펼쳐졌다.
이처럼 진은 공연, 팬들과의 소통, 다채로운 무대 구성 등 어디 하나도 부족함 없는 팬콘서트를 만들어내면서 방탄소년단 맏형의 저력을 증명했다.
한편 ’#런석진_EP.투어_앙코르‘(#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE)의 둘째 날 공연은 오는 11월 1일 오후 6시 30분 열린다.
