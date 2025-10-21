‘성매매 논란’ 지나, 9년 만에 일본서 포착…“이젠 여행 중”

그는 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “왓츠 넥스트? 재팬(What’s next? Japan)”이라는 글과 함께 일본 여행 사진을 여러 장 게재했다. 모자를 깊게 눌러쓴 채 일본 거리와 관광지 곳곳에서 포즈를 취한 그의 모습이 눈길을 끈다.
앞서 지나가 공개한 게시물에서는 “나는 베트남 여행을 꿈꿔왔다. 결국 꿈을 이뤘는데 내가 상상한 것보다 좋다. 음식과 분위기, 아름다움, 그리고 사람들이 모두 놀랍다”는 글을 남기며 베트남 여행 중임을 전했다. 공개된 사진 속 그는 현지 음식을 즐기고 관광지에서 여유롭게 미소를 짓는 등 여행을 만끽하는 모습이었다.
● 원정 성매매 사건 이후 9년째 자숙…SNS로만 근황 전해 지나는 2010년 ‘꺼져줄게 잘 살아’, ‘블랙 앤 화이트’, ‘투핫’ 등 히트곡으로 큰 인기를 얻었다. 하지만 2016년 원정 성매매 사건에 연루되며 활동을 중단했다. 당시 그는 재미교포 사업가 등과 성관계를 맺고 금품을 받았다는 혐의로 재판에 넘겨졌고, 벌금형을 선고받았다. 지나는 “상대방과 호감으로 만난 사이”라고 주장했지만, 논란은 쉽게 가라앉지 않았다.
이후 그는 연예계 활동을 전면 중단하고 긴 자숙의 시간을 보냈다. 2017년 SNS를 통해 “1년이 지났다. 기다려준 모든 분들에게 감사하다. 심리적 고통과 루머 속에서도 날 믿어준 팬들 덕분에 포기하지 않았다. 우리는 다시 만날 것이다”라는 글을 남긴 뒤, 특별한 활동 없이 SNS를 통해서만 가끔 근황을 전하고 있다.
이번 일본과 베트남 여행 게시물은 약 9년 만에 전해진 그의 일상이라 팬들의 관심이 집중되고 있다. 일부 네티즌들은 “여전히 아름답다”, “이젠 행복하길 바란다” 등의 반응을 보이며 응원을 보냈다.
