손예진, 현빈♥ 위해 녹화 중 음식 챙겨 “여보 가져갈게”

영상에서 정재형은 손예진을 위해 프랑스 디저트 중 하나인 타르트 따탕을 만들었다. 손예진은 “진짜 맛있겠다”며 감탄했다.
정재형은 “‘타르트 따탕’이라고 프랑스에서 가장 많이 먹는 디저트 중에 하나다”라고 설명했다.
손예진은 “애플 파이 같은 거냐”고 물었다. 이에 정재형은 “맞다”고 답했다.
손예진은 타르트 따탕을 먹은 뒤 “하나도 안 달고 너무 맛있다”고 말했다. 이어 “진짜 맛있다”고 덧붙였다.
손예진이 “사과잼을 넣은 건 아니지 않냐”고 말했고, 정재형은 사과잼을 넣지 않았다고 밝혔다. 아울러 ‘요정식탁’에서 디저트를 한 건 처음이라고 했다.
손예진은 “진짜 맛있다”며 또 감탄했다. 그러면서 “이거 싸주실 수 있어요? 신랑 좀 갖다 주게. 요것만 싸주세요”라며 현빈을 공개적으로 언급했다.
정재형은 “싸줄게”라고 화답하며 “이거 먹으면 현빈 나와야 한다고 얘기해 줘”라고 했다.
손예진은 “알겠다”라고 답했다. “여보 갖고 갈게”라고 다정히 말했다. “그런데 집에 갔는데 없어. 차에서 다 먹었어”라고 너스레를 떨었다.
한편 손예진은 배우 현빈과 2022년 3월 결혼했으며, 같은 해 11월 아들을 품에 안았다.
손예진은 박찬욱 감독의 신작 영화 ‘어쩔수가없다’로 인사할 예정이다. ‘어쩔수가없다’는 다 이뤘다고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 ‘만수’가 갑작스럽게 해고된 후 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지키기 위해, 재취업을 하기 위해 자신만의 전쟁을 시작하면서 벌어지는 이야기다. 배우 이병헌이 만수를, 손예진이 만수 아내 미리를 연기했다. 배우 박희순·이성민·염혜란·차승원 등도 함께 했다. 24일 개봉.
