‘피겨 여왕’ 김연아, 경주에서 전한 근황…흰색 원피스 청초 비주얼

  • 입력 2025년 9월 11일 09시 48분

김연아 인스타그램
‘피겨 여왕’ 김연아가 경주 한 가옥 카페에서 근황을 전하며 청순한 매력을 뽐냈다. 흰색 원피스 차림에 땋은 머리 스타일로 등장한 모습이 팬들의 눈길을 사로잡았다.

■ 김연아, SNS에 올린 근황 사진은?
10일 김연아는 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 “경주 가옥”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 그는 경주의 한 커피 브랜드 스토어를 둘러보고 있었다.

김연아 인스타그램
흰색 원피스를 입은 김연아는 땋은 머리를 하고 청순한 분위기를 자아내며 카페 곳곳을 둘러보는 모습을 보였다. 팬들은 댓글로 “여전히 아름답다”, “경주도 빛나게 만드는 미모”라며 반가움을 드러냈다.

■ 김연아·고우림, 결혼 후 1년 7개월 근황
김연아는 2022년 10월 크로스오버 그룹 포레스텔라의 멤버 고우림과 결혼했다. 고우림은 지난해 11월 군 복무를 위해 입대했으며, 올해 5월 만기 전역했다. 최근 두 사람은 함께 시간을 보내며 팬들의 관심을 받고 있다.
