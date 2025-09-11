‘피겨 여왕’ 김연아, 경주에서 전한 근황…흰색 원피스 청초 비주얼

‘피겨 여왕’ 김연아가 경주 한 가옥 카페에서 근황을 전하며 청순한 매력을 뽐냈다. 흰색 원피스 차림에 땋은 머리 스타일로 등장한 모습이 팬들의 눈길을 사로잡았다.
■ 김연아, SNS에 올린 근황 사진은?
10일 김연아는 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 “경주 가옥”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 그는 경주의 한 커피 브랜드 스토어를 둘러보고 있었다.
흰색 원피스를 입은 김연아는 땋은 머리를 하고 청순한 분위기를 자아내며 카페 곳곳을 둘러보는 모습을 보였다. 팬들은 댓글로 “여전히 아름답다”, “경주도 빛나게 만드는 미모”라며 반가움을 드러냈다.
■ 김연아·고우림, 결혼 후 1년 7개월 근황
김연아는 2022년 10월 크로스오버 그룹 포레스텔라의 멤버 고우림과 결혼했다. 고우림은 지난해 11월 군 복무를 위해 입대했으며, 올해 5월 만기 전역했다. 최근 두 사람은 함께 시간을 보내며 팬들의 관심을 받고 있다.
